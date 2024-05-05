Создатели «Операции «Карпаты» рассказали о съемках сериала

На РЕН ТВ 5 мая состоится телепремьера многосерийного остросюжетного военно-исторического фильма о борьбе с бандеровским подпольем «Операция «Карпаты». Деталями съемок картины поделились создатели с «Известия».

Сериал основан на реальных событиях. Чтобы не обмануть зрителя, воссоздать эту эпоху, создатели проделали огромную работу, несколько месяцев проведя в архивах. Неделю в экспедиции, чтобы найти необходимые локации.

Актеру Александру Лойе, сыгравшему известного в воровских кругах шулера, которого выдергивают из тюрьмы, чтобы он помог оперативнику внедриться в банду УПА (экстремистская организация, запрещенная в России), пришлось учиться карточным фокусам и блатному жаргону.

Владимир Веревочкин сыграл агента под прикрытием. Он отметил, что сам выполнял трюки, карабкаясь по скалам, бегая и прыгая по заброшкам.

«Старое сооружение, отламываются балки, вот это всё летит пока, на таком уровне опасность», — рассказал он.

Отмечается, что актеров второго плана искали среди местных жителей. Например, Ильдар Галимов, который работает замначальника цеха на местном заводе, сыграл в картине начальника. Он отметил, что всегда мечтал сняться в фильме.

Было уделено также огромное внимание пиротехнике, костюмам и графике.

Картина, главным продюсером которой стал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, отвечает на многие вопросы, в том числе почему с бандеровцами тогда боролись почти 10 лет. Но в итоге в середине 1950-х всех бандеровцев заставили вылезти. Удалось предотвратить сотни терактов и операций вражеских разведок.

В апреле, рассуждая о картине, режиссер, продюсер и актер сериала Олег Фомин отметил, что «Операция «Карпаты» помогает ответить на многие вопросы сегодняшнего дня, поскольку действие сериала перекликается с происходящим сейчас на Украине, где нынешние власти воспевают нацизм.