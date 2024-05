Шок и контент: какую угрозу k-pop несет раскол во владеющем BTS лейбле

Конфликт внутри крупнейшей южнокорейской медиакорпорации HYBE, которой принадлежат популярные группы BTS и TXT, может изменить расклад в k-pop. Сейчас HYBE не может поделить новых восходящих звезд со своей дочерней компанией. Скандал уже привел к тому, что акции основной организации обвалились. Под вопросом ее структура и перспективы брендов на внутреннем и внешнем рынках. «Известия» разбираются, как локальный конфликт может спровоцировать кризис во всей k-pop-индустрии.

Лейбл раздора

Чистый вокал, безупречная отточенная хореография и ангелоподобная внешность музыкантов, именуемых айдолами, — k-pop уже давно перерос из южнокорейской экзотики в статус глобального феномена. Например, плейлист K-Pop ON!, запущенный Spotify около 10 лет назад, превысил 5,3 млн сохранений, а число прослушиваний давно оценивается миллиардами. По данным сервиса, с 2015 года количество прослушиваний музыки из этого плейлиста выросло более чем на 5600%, поэтому тем острее воспринимаются фанатами и общественностью конфликты, неизбежно возникающие на фоне стремительного роста популярности k-pop.

В конце апреля агентство Yonhap сообщило о расколе внутри крупнейшего южнокорейского конгломерата HYBE, под крылом которого существуют популярные группы TXT, Seventeen, Enhypen, Le Sserafim и главное лицо k-pop — бой-бенд BTS. Гендиректор принадлежащего корпорации молодого лейбла ADOR Мин Хиджин обвинила руководство в плагиате, указав на тотальное сходство концептов своей первой флагманской женской группы NewJeans и нового коллектива ILLIT от лейбла Belift Lab, еще одной «дочки» HYBE.

Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

Мин Хиджин уверена: корпорация нацелена на быструю прибыль, ведь девочки-подростки из NewJeans мгновенно завоевали любовь миллионов после дебюта в июле 2023 года. Клип на их первый трек Attention набрал на YouTube 5 млн просмотров за пять суток, а сам герл-бенд занял первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых в течение первой недели с момента дебюта женских групп в истории. Более 311 тыс. копий их первого мини-альбома отправились к новоиспеченным фанатам в период с 8 по 14 августа.

— ADOR был основан в конце 2021 года с инвестициями HYBE в размере 16,1 млрд вон ($11,7 млн). Благодаря невероятному успеху группы NewJeans, которую ADOR сформировал и запустил под творческим руководством Мин Хиджин, компания сообщила о годовом доходе в 110,2 млрд вон ($80,4 млн) и операционной прибыли в 33,5 млрд вон ($24,4 млн) за прошлый год, — отметила экономический обозреватель The Korea Times Анна Дживон Пак.

Генеральный директор агентства ADOR женской группы NewJeans Мин Хиджин во время пресс-конференции в Сеуле, на которой она заявила о том, что получила несправедливые требования в отношении дебюта группы от материнской компании HYBE Фото: REUTERS/YiDongHoon

В HYBE с ответом на обвинения затягивать не стали: корпорация объявила о проверках в ADOR. Аудит коснулся и генерального директора лейбла, поскольку конгломерат заподозрил Мин Хиджин в поиске финансовых инвесторов с целью захвата власти в ADOR и самовольного выхода из HYBE. Корпорация, обладающая 80% акций лейбла, недвусмысленно намекнула, что Мин Хиджин (владеет 18% акций) стоит уйти с должности, поскольку та злоупотребила доверием.

Однако одна из самых влиятельных женщин южнокорейской музыкальной индустрии (ранее Мин Хиджин работала с «ветеранами» k-pop EXO, SHINee, f(x) и Red Velvet) отвергла эти обвинения. Дальше в ход пошли эмоциональные пресс-конференции, раскрытие личной переписки со стороны HYBE и первые судебные иски.

Какие могут быть последствия

Столкновения между звукозаписывающими компаниями и их руководством случались и раньше. Однако в южнокорейской развлекательной индустрии строго следят за имиджем и репутацией как артистов, так и лейблов: на кону не только любовь фанатов и эмоциональное состояние артистов, но и огромные деньги.

Внутренний раскол в корпорации приобрел публичный характер и ожидаемо подорвал доверие некоторых инвесторов: акции HYBE рухнули к концу апреля на 12,6%. Это может повлиять на планы ее глобальной экспансии, поскольку к-pop — продукт экспортный и сегодня особенно ориентированный на западный рынок. Например, в 2021 году американское подразделение HYBE приобрело компанию Ithaca Holdings, владеющую агентством талантов SB Projects. Чтобы без лишних слов описать важность сделки, достаточно перечислить несколько клиентов этого агентства: Джастин Бибер, Ариана Гранде и Деми Ловато.

Фото: Global Look Press/Bluegrass Films

Второй важный момент, который также затрагивает финансовую составляющую: конфликт между HYBE и ADOR происходит во время приостановки деятельности локомотива корпорации — бренда BTS. Все семь участников поп-группы проходят сейчас обязательную для южнокорейских мужчин военную службу, поэтому HYBE стремится диверсифицировать свою деятельность и источники дохода.

Ближайшая демобилизация в BTS намечена на июнь, первым из армии вернется самый старший участник группы Ким Сокджин, более известный как Джин. И хотя его ожидаемый сольный альбом (до армии он успел выпустить всего одну композицию), без сомнения, разлетится мгновенно, это произойдет не сразу, поскольку для возобновления концертной деятельности бывшему солдату потребуется некоторое время.

При этом создатель крупнейшего в России k-pop-чарта deerzone Руслан Гарипов считает, что на работе с уже существующими артистами конфликт никак не скажется.

— Разве что нарастят выпуск альбомов и увеличат количество выступлений, чтобы побыстрее закрыть образовывающиеся дыры в бюджете. Все артисты HYBE топовые, и загонять их куда-то «в подвал», как выражаются у нас в сообществе, было бы очень недальновидно. Возможно, затормозят новые проекты, но никак не уже запланированные, — отметил эксперт.

И при чем здесь шаман

Междоусобными войнами воспользовались недоброжелатели BTS, пытаясь поставить под сомнение репутацию и успех группы. Так, BTS уже открыто связывают с оккультистами, а в прессе появились обвинения основателя HYBE и продюсера группы Бан Ши Хека в воровстве идеи концепции их альбома The Most Beautiful Moment In Life: pt1.

Корпорация выпустила официальное заявление на своей платформе Weverse, что «клевета и слухи против их артистов, а также распространение ложной информации переходят все границы дозволенного». При этом сама HYBE нанесла удар по имиджу Мин Хиджин с совершенно неожиданной стороны, обнародовав информацию, что при принятии важных решений по вопросам управления ADOR она консультировалась с шаманом. Это уже тянет на сценарий корейской дорамы.

Не совсем понятно, что ждет и самих участниц новой самой продаваемой группы, оказавшейся между молотом и наковальней. Ранее девушек из NewJeans называли женской версией BTS, намекая, что исполнительниц ждет такой же успех не только в родной Корее, но и за ее пределами. Группа выпустит новый сингл уже в конце мая, а еще через месяц дебютирует перед японской публикой.

Участницы группы NewJeans Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Второй альбом NewJeans планируют выпустить во второй половине 2024 года, а в 2025-м готовятся отправиться в мировой тур. Довольно ценный актив как для HYBE, так и для ADOR, однако теперь вместо концертов NewJeans могут ждать месяцы судебных разбирательств.

— Конечно же, пострадают абсолютно все, без исключений. Это также коснется и других исполнителей, как в ситуации, когда вышла информация о том, что Мин Хиджин причастна в последних скандалах сразу нескольких артистов. Тут хочется спросить: кого еще это коснется и в какой степени? Естественно, в первую очередь под вопросом карьера NewJeans. Мы наблюдали похожую ситуацию прошлым летом с группой FIFTY FIFTY, их агентством и продюсерской командой. Так что теперь всех особенно интересует мнение самих участниц NewJeans, чью в итоге сторону они займут и займут ли вообще, — сказал Руслан Гарипов.

Внутренний раскол в одной корпорации также может поменять и систему корпоративного управления в южнокорейской музыкальной индустрии. HYBE известна как компания, выстроившая политику зонтичного взаимодействия относительно своих независимых лейблов (их у нее шесть). Конфликт с Мин Хиджин начал набирать обороты в том числе после ее беспокойства относительно усиления контроля со стороны корпорации и разного видения стратегии продвижения музыкантов.

Директор ADOR настаивала на экспериментальных подходах с целью изменить представление и восприятие k-pop в мире. В то время в HYBE, по ее словам, навязывали более традиционную, но уже устаревшую модель продвижения, где приоритет отдается строгому расписанию артистов и последовательному взаимодействию со СМИ. Однако в свое время именно такой подход повлиял на внимание поклонников к тем же BTS и перекроил всю бизнес-модель музыкальной индустрии Южной Кореи в целом.

Фото: REUTERS/Kazuki Oishi

— Столкновение взглядов стало очевидным, когда Мин Хиджин пошла на нетипичный шаг и выразила разочарование на пресс-конференции, подробно описав свои проблемы в корпоративной структуре HYBE. Это обнажило часто скрытые противоречия в крупных развлекательных компаниях между руководителями корпораций и творческими лидерами, — отметил руководитель азиатского подразделения музыкальной компании RouteNote Кевин Ким.

Чем закончится кризис и когда это произойдет, никто предсказать не берется. Понятно лишь, что перемены давно назревали, и, возможно, в ближайшее время сменятся не только бренды и лейблы, но и сами принципы существования одного из магистральных направлений глобальной поп-культуры.