Россияне стали больше интересоваться неотельным отдыхом во время праздников в мае

В России спрос на неотельные форматы размещения — апартаменты, квартиры, гостевые дома, кемпинги, коттеджи, глэмпинги — на майские праздники вырос почти в полтора раза. Это следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с которыми ознакомились «Известия» 6 мая.

По информации экспертов, на такие объекты приходится каждое третье бронирование в праздничные дни. При этом лидером по росту спроса стали глэмпинги, где число бронирований выросло в два раза относительно прошлого года. В коттеджах и домах наблюдалось увеличение заинтересованности на уровне 71%, в апартаментах и квартирах — на 54%, в кемпингах — на 37%.

Руководитель пресс-службы сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» Анита Гусич отметила, что число доступных на платформе отелей за год увеличилось на 11%, в то время как количество квартир и апартаментов выросло на 65%, а гостевых домов — на 22%.

Самая высокая средняя стоимость забронированной ночи среди всех неотельных форматов размещения отмечается в глэмпингах — на период праздничных дней она составляет 10 тыс. рублей, что на 23% выше, чем на майские выходные в прошлом году. В коттеджах цена находится на уровне 8,9 тыс. рублей, в кемпингах — 6850 рублей. Размещение в апартаментах путешественникам обойдется до 5 тыс. рублей, в квартирах — в среднем 4800 рублей, в гостевых домах – 3800 рублей.

Эксперты рассказали, что в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники по РФ вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Махачкала, Кисловодск.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что отпуск на лето текущего года запланировали 68% россиян. Это следует из результатов исследования «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру». При этом среди тех, кто планирует путешествовать, 72% хотят посетить разные места в России. Также среди направлений для отпуска респонденты назвали Азию и Европу (по 4%), Ближний Восток (2%), Южную Америку, Африку и отдельные острова (по 1%).