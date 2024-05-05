Биолог рассказал о полезных свойствах лаванды

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин 5 мая рассказал «Известиям» о полезных свойствах лаванды.

Лаванда (Lavandula angustifolia) — растение с успокаивающими свойствами. Оно широко применяется в ароматерапии и косметике для улучшения состояния кожи и волос, а также для релаксации и снятия стресса. Лаванда обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогает улучшить сон, сообщил эксперт.

«Лаванда может использоваться в кулинарии как пряность. Вот несколько рецептов. Лимонад с лавандой: добавьте несколько веточек свежей или сушеной лаванды в лимонад, чтобы придать ему особый цветочно-пряный аромат. Лавандовое желе: для приготовления желе можно использовать настой из лаванды, который придаст десерту нежный вкус и аромат. Лавандовый чай: сушеную лаванду можно добавить в чайный набор для придания напитку освежающе-цветочного вкуса и успокаивающего эффекта. Лавандовый сироп: самостоятельно приготовленный лавандовый сироп можно использовать для добавления в коктейли, десерты, салаты, а также для приготовления глазурей и соусов. Для этого при варке сахарного сиропа поместите в него веточку лаванды на три-пять минут», — сказал он.

Опарин указал на то, что при использовании лаванды как пищевого растения важно следить за дозировкой, так как излишняя добавка лаванды может придать блюду горьковатый привкус.

«Следует также учитывать, что употребление лаванды в больших количествах или в слишком концентрированной форме может вызвать негативные эффекты, включая аллергические реакции, головную боль и тошноту. Поэтому рекомендуется соблюдать меру и проконсультироваться с врачом перед использованием лаванды в качестве пищевого растения или лечебного средства», — заключил он.

1 мая биолог Опарин рассказал «Известиям», чем полезны цветы липы. Так, они содержат флавоноиды и эфирные масла, обладающие противовоспалительными свойствами и могут помочь при болях в горле, кашле, насморке, головной боли, болезнях ЖКТ, почек и других недомоганиях, имеют противоаллергическое действие.