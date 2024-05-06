Восточный интерес

Как подтвердили стороны, в мае состоится визит российского президента Владимира Путина в Китай. Он ожидается во второй половине месяца — после инаугурации президента РФ 7 мая и празднования Дня Победы.

Здесь важно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, визиту российского президента в Китай предшествует поездка председателя КНР и Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в Европу, даты которой и программа уже согласованы и подтверждены китайским МИД.

Китайский лидер с 5 по 10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. Разумеется, в программе визитов — встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. С президентом Франции, которая в последнее время претендует на привилегированные отношения с Пекином со стороны Европы, Си Цзиньпин совершенно точно будет обсуждать не только вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и проблемы отношений КНР с ЕС, но и вопросы, связанные с украинским кризисом.

В первую годовщину начала СВО Си Цзиньпин предложил китайский план разрешения украинского конфликта из десяти пунктов, который по сей день остается в силе. Кроме того, 15–16 июня в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине, участие Китая в которой приветствуется всеми, в то время как участие России на данный момент всеми сторонами (включая РФ) исключается.

Можно предположить, что украинский вопрос и согласование позиции РФ и КНР по отношению к конференции в швейцарском Бюргенштоке наверняка будет в повестке дня закрытой части встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине. При этом китайский лидер, по всей видимости, сообщит российской стороне о результатах своих переговоров в Европе.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — это то, что визит российского президента будет его первой зарубежной поездкой после победы на выборах в марте этого года, что подчеркивает важность для РФ отношений с восточным соседом. Разумеется, определенный символизм в этом присутствует — визит в Пекин, несомненно, подчеркивает то место, которое Китай сегодня занимает во внешней политике России, и то значение, которое российская сторона придает отношениям с Пекином. Однако спекуляции на тему «зависимости» Москвы от Пекина, на наш взгляд, в данном случае совершенно неуместны — сторонам действительно есть что обсудить и согласовать.

Наверняка в закрытую часть встречи войдет обсуждение палестино-израильского конфликта и ситуации в Газе — недаром посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в недавнем интервью «Известиям» подчеркнул, что «Китай придает большое значение влиянию России в делах региона и готов поддерживать с Москвой тесные контакты по этому вопросу».

Можно с уверенностью сказать, что стороны будут обсуждать пути дальнейшего развития БРИКС — в период председательства КНР в этой структуре (2023 год) количество членов удвоилось, что стало в определенной мере неожиданностью для большинства наблюдателей. В 2024-м председательство в БРИКС перешло к РФ — нужно согласовать дальнейшие шаги и повестку организации. Китайская сторона подчеркивает, что в настоящее время более 30 стран подали заявки на присоединение к БРИКС. Вопрос в том, насколько дальнейшее расширение БРИКС отвечает интересам России, какова будет реакция на данные процессы Индии и тому подобное.

При этом, как представляется, вопросы актуальной и будущей повестки дня БРИКС будут обсуждаться вместе с темой предоставления Белоруссии полноценного членства в ШОС — Минск, который пока имеет статус наблюдателя, должен стать десятым членом ШОС 4 июля на саммите в Астане. И это, по идее, должно усилить позиции России в ШОС.

Несомненно, открытая часть повестки будет посвящена росту экономического сотрудничества двух стран (помимо заявлений о стратегическом партнерстве, совпадении интересов и обоюдной приверженности делу мира и развития). Однако и здесь при всех успехах (в 2023 году двусторонняя торговля составила $240 млрд, что намного выше установленных целевых показателей) существуют довольно большие проблемы.

Несмотря на то, что в этом году торговля продолжает расти, ее рост достигается в первую очередь за счет увеличения поставок российских энергоносителей в Китай. При этом поставки комплектующих, оборудования и другой технологичной продукции в Россию из Китая в марте этого года сократились на 15% из-за проблем с транзакциями в торговле с РФ.

Основная причина проблем, которые возникли еще в начале года, — политика китайских банков, опасающихся вторичных санкций со стороны США. При том, что более 80% двусторонней торговли, по словам Владимира Путина, приходится на расчеты в национальной валюте (по другим данным, приводимым, в частности, заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, более 92%).

Однако главная проблема, на наш взгляд, — это продолжающееся ухудшение структуры торговли РФ с Китаем. Подавляющая часть российского экспорта — это энергоносители (нефть, природный газ и уголь), полезные ископаемые (медь и медная руда, древесина), а также продовольствие. В то время как подавляющая часть импорта — это продукция китайского машиностроения, электроники и высокотехнологичных областей. В 2023 году китайский экспорт в Россию машинотехнической продукции вырос на 69%, высокотехнологичной продукции — на 22,4%, автомобилей и их комплектующих — на 374% (Китай экспортировал в РФ более 900 тыс. машин, страна заняла первое место по импорту китайских автомобилей).

В результате мы имеем довольно неутешительную картину — в 2023 году экспорт из России в Китай вырос почти на 50%, импорт из Китая рос намного меньшими темпами — на 12,7% по году. Но при этом положительное сальдо РФ в торговле с КНР сократилось почти вдвое (до $18 млрд) в результате снижения цен на энергоносители.

Понятно — бизнес есть бизнес...



Автор — кандидат исторических наук, заместитель руководителя Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН, доцент Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ

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