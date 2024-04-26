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12 апреля — Лазарева суббота в 2025 году: духовный смысл светлого праздника

Верующие отметят Лазареву субботу 12 апреля
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Накануне Вербного воскресенья православные верующие отмечают Лазареву субботу. Этот церковный праздник посвящен одному из наиболее знаковых чудес Иисуса Христа — воскрешению праведного Лазаря. «Известия» рассказывают, в чем смысл торжества, и что можно есть постящимся в этот день.

Когда Лазарева суббота в 2025 году

Лазарева суббота относится к переходящим торжествам. Она отмечается в шестой день шестой недели Великого поста, даты которого сдвигаются в зависимости от времени празднования Пасхи. В 2025 году праздник выпадает на 12 апреля.

Лазарева суббота— история праздника 12 апреля

Согласно Евангелию от Иоанна, праведный Лазарь жил в городе Вифания вместе со своими сестрами Марфой и Марией. Он сам и члены его семьи были близкими друзьями Христа. Сын Божий не раз находил приют в их гостеприимном доме.

Однажды Иисус получил от сестер весть о болезни Лазаря. Узнав об этом, он произнес: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией». Несмотря на свою любовь к праведному семейству, он выждал еще два дня, прежде чем отправиться в путь. Спаситель понимал, что к тому моменту, как он прибудет в Вифанию, Лазарь умрет, но знал и то, что смерть не будет властвовать над ним долго.

Сын Божий встретился с Марфой и Марией через четыре дня после кончины их брата. Вместе с ними в окружении учеников и жителей города он пришел на гору, где был похоронен Лазарь, и велел сдвинуть камень, закрывающий вход в гробницу. Затем Иисус приказал покойнику «Лазарь, выйди вон!», и молодой человек, связанный погребальными пеленами, предстал перед собравшимся.

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Весть о чудесном воскрешении быстро распространилась среди иудеев. Поэтому, когда Иисус прибыл в Иерусалим, его встречали как мессию, царя, победившего смерть. Люди ликовали и устилали его путь пальмовыми листьями, которые со временем стали важным атрибутом другого праздника — Входа Господня в Иерусалим. В России из-за особенностей климата это растение заменили на вербу. Так появилось народное название торжества — Вербное воскресенье.

По преданию, Лазарь прожил еще 30 лет. Спасаясь от гонений, он уехал на Кипр, где был возведен в сан епископа и до конца жизни проповедовал христианство. Его мощи были обретены в IX веке в городе Ларнака. После этого их перевезли в Константинополь, а над могилой святого возвели храм Праведного Лазаря.

Духовный смысл праздника Лазарева суббота

С богословской точки зрения воскрешение Лазаря имеет очень важное значение. Это одно из главных свидетельств об Иисусе как о мессии, а также символ победы над смертью. Совершив это чудо, Сын Божий как бы дал обещание апостолам и другим верующим — они тоже воскреснут, когда придет время. Поэтому Лазареву субботу также называют малой Пасхой.

Примечательно и то, что Иисус вернул своего друга к жизни через несколько дней после его кончины. Из-за жаркого климата в регионе, где располагалась Вифания, тела очень быстро разлагались, и даже Марфа, несмотря на всю свою веру, пыталась остановить Христа. «Господи! Уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе», — говорила она. До этого ни один чудотворец не воскрешал умерших, подвергшихся тлению. Таким образом, Сын Божий продемонстрировал, как велика его власть над жизнью и смертью, ведь даже разрушение «сосуда» для него не преграда.

Лазарева суббота в 2025 году — традиции

Во время торжественных богослужений в Лазареву субботу священники надевают белые одежды. На вечерней службе в храмах освящают вербу, поэтому днем верующие стремятся собрать небольшой букет из веточек с пушистыми почками. Нередко их продают на специальных базарах или в палатках, но некоторые предпочитают собирать вербу самостоятельно на природе.

Существует поверье, что по возвращении домой из храма нужно несильно хлестнуть домочадцев вербными веточками, чтобы они оставались здоровыми и счастливыми на протяжении года.

Пышные гулянья в Лазареву субботу не приветствуются, так как праздник выпадает на Великий пост. Однако тихие застолья в кругу семьи проводить не возбраняется.

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