26 апреля — День нотариата: история и традиции праздника, как поздравить

День нотариата ежегодно празднуют в России 26 апреля. Это официальный профессиональный праздник специалистов в области права. В 2025 году его отмечают в субботу. О том, когда появился праздник, какие традиции с ним связаны, кого и как поздравить в эту дату, рассказывают «Известия».

День нотариата в 2025 году — история праздника

Нотариат — это мощный институт, предоставляющий обширный комплекс услуг физическим и юридическим лицам: от оформления завещаний, брачных договоров до сделок по купле-продажи недвижимости и выдачи разрешений на выезд детей за границу.

Первые упоминания о нотариусах в нашей стране относятся еще к XII веку. Как самостоятельный правовой институт нотариат сформировался к середине XIX века. А в апреле 1866 года, император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ стал началом развития современного нотариата в России.

В 2016 году в честь 150-летия этого исторического события президент Владимир Путин подписал указ о создании Дня нотариата. За праздником закрепили постоянную дату — 26 апреля. Впрочем, специалисты повсеместно отмечали торжество и раньше, но неофициально.

Традиции Дня нотариата

День нотариата, как и большинство подобных дат в России, широко празднуют в рамках профессионального сообщества. С праздником нотариусов традиционно поздравляют коллеги, представители Федеральной нотариальной палаты, Министерства юстиции, а также других ведомств, общественных организаций и СМИ.

Как правило, к этому дню приурочены крупные конференции и совещания. В ходе мероприятий нотариусы могут обменяться не только поздравлениями, но и опытом. В День нотариата также проводятся бесплатные консультации для всех желающих, чтобы каждый гражданин мог получить высококвалифицированную помощь по интересующим его вопросам. Такие акции организуют на регулярной основе в Москве и других городах.

День нотариата: как поздравить

Поздравления 26 апреля принимают все специалисты, которые ежедневно трудятся в этой области, совершают нотариальные действия или обучают праву.

Помимо пожеланий здоровья, счастья и благополучия, в День нотариата желают оставаться беспристрастными мастерами нотариального труда, действовать уверенно и решительно, доводить каждое дело до победного конца.

Подарить на праздник представителям профессии можно статусные канцелярские наборы и аксессуары: часы, визитницы, ручки для печати в виде Фемиды, письменные принадлежности и столовые приборы с государственными символами.

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