Какой сегодня день

Во вторник, 6 мая, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день борьбы с астмой, День герба и флага Москвы. Православные чтят память Святого Георгия Победоносца. По народному календарю сегодня Юрьев или Егорьев день. Подробнее о событиях 6 мая, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 6 мая

Международный праздник 6 мая

Всемирный день борьбы с астмой

Всемирный день борьбы с астмой отмечается ежегодно в первый вторник мая при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) под эгидой Глобальной инициативы по астме. Впервые его празднование состоялось в 1998 году, оно было приурочено ко Всемирному форуму по бронхиальной астме. Мероприятие призвано привлечь внимание граждан к этому недугу.

По данным ВОЗ, астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Ему подвержены люди любого пола и возраста, включая маленьких детей. Среди факторов риска ее развития специалисты называют неблагоприятные условия окружающей среды, вредные привычки, курение, климат, особенности питания и наследственность.

Российский праздник 6 мая

День герба и флага Москвы

Столица России 6 мая отмечает День герба и флага. Он был установлен 22 сентября 2004 года законом «О праздниках города Москвы» в день памяти Георгия Победоносца, так как святой со времен Дмитрия Донского считается покровителем города.

Современный герб Москвы, на котором изображена фигура святого, был утвержден указом Екатерины II в 1781 году. При советской власти от него было решено отказаться, однако в 1993 году после распада СССР он был возвращен.

Церковный праздник 5 мая

День памяти христианского святого Георгия Победоносца

Православная церковь 6 мая вспоминает одного из самых почитаемых святых — великомученика Георгия Победоносца. Он родился в III веке в Малой Азии, находившейся под властью Римской империи. Его семья была богатой и благочестивой, родители исповедовали христианскую веру и привили ее сыну с самого детства.

В юности будущий святой выбрал стезю воина. Он выделялся своей силой, храбростью и умом, чем обеспечил себе карьеру военачальника, а также благосклонность императора Диоклетиана. Однако правитель был фанатичным приверженцем язычества и в попытке его возродить развязал гонения на христиан. Георгий не стал скрывать, что верит в Иисуса и публично объявил об этом. Предвидя скорый арест, он раздал имущество и отпустил на волю рабов. А в темнице, несмотря на пытки, отказался отречься от своей веры, за что был казнен.

Согласно преданию, уже после гибели святой в образе молодого человека на белом коне поразил змея, обитавшего в озере близ Бейрута. Местные жители раз в год приносили ему в жертву юношу или девушку. В один из таких дней они увидели Георгия, вооруженного копьем, которым он уничтожил чудовище. За эту помощь его прозвали Победоносный.

Народный праздник 6 мая

Егорий Вешний (Юрьев день)

В народной традиции сегодняшний день известен как Егорий Вешний (Юрьев день). Оба этих названия перекликаются с церковной традицией чествования святого Георгия Победоносца (Егорий и Юрий — варианты имени Георгий, которые существовали в древности).

На Руси святой считался покровителем воинов и людей, занятых сельскохозяйственным трудом. Крестьяне верили, что он управляет погодой, весенним теплом, а также защищает домашних животных. Утром предки отправлялись в церковь, где просили Георгия Победоносца о помощи близким, несущим ратную службу, молили о защите урожая и скота.

Особая традиция праздника — обряд первого выгона скота на пастбища. Утром женщины кормили животных подсоленным хлебом и произносили заговор, чтобы те благополучно вернулись домой. После этого хозяин трижды обходил стадо с иконой святого Георгия и зажженной свечей. В церкви совершался молебен великомученику с окроплением животных, жилищ и полей святой водой.

В России «Юрьев день» особенно ждали крепостные крестьяне, так как до времен царствования Бориса Годунова раз в год в эту дату они могли по собственной воле перейти к другому помещику.

Что нельзя делать 6 мая

обижать домашних животных — к несчастьям;

брать в руки колюще-режущие предметы — высок риск порезаться;

заниматься рукоделием, вязать — можно «запутать» судьбу;

охотиться и рыбачить — к финансовым трудностям;

готовить блюда из мяса и рыбы — к болезням.

Кто родился 6 мая

Зигмунд Фрейд (1856 год) — австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа

Марлен Дитрих (1901) — немецкая и американская киноактриса, одна из самых высокооплачиваемых звезд своего времени

Виктор Драгунский (1913) — известный советский писатель, автор юмористических произведений для детей, которые были опубликованы под общим названием «Денискины рассказы»

Джордж Клуни (1961) — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер

Максим Фадеев (1968) — российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссер, кинооператор и телепродюсер, Заслуженный деятель искусств России

Александра Ребенок (1980) — российская актриса театра и кино, телеведущая

Именины 6 мая

Мужчины: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван.

Женщины: Александра, Валерия.

Лунный календарь на 6 мая

Луна 6 мая находится в убывающей фазе. Астрологи считают, что эти сутки связаны с проявлением интуиции, поэтому к озарениям, идеям, которые могут посетить в этот день, стоит отнестись внимательно. Именно сегодня можно найти решение давней проблемы, выйти из затяжного кризиса. Но для этого важно не погружаться в бытовые дела и суету. Также этот период способствует избавлению от иллюзий и принятию ответственности за свою жизнь на себя.

Люди, рожденные 6 мая, принадлежат к знаку Телец. Они отличаются искренностью, любопытством, а также вкусом к жизни, что отражается на их образе жизни — они любят окружать себя стильными вещами, наполнять жизнь интересными событиями и приятным окружением. Это обаятельные, отзывчивые люди с хорошо развитой интуицией и объективным взглядом на мир. Они дипломатичны, ценят общение, умеют хорошо выстраивать коммуникацию с другими, способны признавать свои ограничения.