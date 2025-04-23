Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 23 апреля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В среду, 23 апреля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день книги и авторского права, Всемирный день настольного тенниса, Терентий Маревный и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 23 апреля и делятся советами астрологов на день.

Праздники 23 апреля

Международные праздники 23 апреля

Всемирный день книги и авторского права

В России и других странах 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Праздник был учрежден в 1995 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, чтобы отдать дань уважения литературным произведениям и их создателям, а также повысить интерес людей к чтению. Дата торжества была выбрана не случайно — на 23 апреля пришлось сразу несколько значимых событий из мира литературы. В этот день в 1616 году ушли из жизни три великих писателя: Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Помимо этого, 23 апреля родились такие авторы, как Морис Дрюон (1918), Хальдоур Лакснесс (1902) и Мануэль Мехиа Вальехо (1923). Поэтому именно эта дата была выбрана для празднования Всемирного дня книги и авторского права.

Всемирный день настольного тенниса

Также 23 апреля отмечается Всемирный день настольного тенниса, направленный на развитие и популяризацию этого вида спорта. Праздник был установлен в 2015 году по инициативе Международной Федерации настольного тенниса (ITTF). Изначально он был приурочен к Международному дню спорта на благо развития и мира (6 апреля). Однако в 2023 году торжество перенесли на 23 апреля — день рождения британского спортсмена, режиссера и общественного деятеля Айвора Монтегю (1904). В 1926 году он стал одним из инициаторов создания ITTF и был избран ее первым президентом. Монтегю также организовал первый в истории международный турнир по настольному теннису и написал две книги об этом виде спорта.

Международный день секретаря

В среду последней полной недели апреля во многих странах также отмечается Международный день секретаря — профессиональный праздник административных офисных работников. В 2025 году он выпадает на 23 апреля. Торжество зародилось в 1952 году благодаря усилиям американского публициста Гарри Клемфусса. Со временем оно стало частью Недели профессиональных административных работников, которая проходит в США каждую весну, а еще позднее — обрело популярность и за пределами Соединенных Штатов.

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​​Церковный праздник 23 апреля

День памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима и других

Православная церковь 23 апреля чтит память 40 мучеников, пострадавших за веру в III веке. По преданию, святой Терентий был начальником дружины. Он и его воины открыто исповедовали христианство. Когда к власти пришел император Декий, в Римской империи начались гонения на верующих в Спасителя. Тогда правитель Карфагена Фортунатиан созвал народ на площади и заявил, что всех, кто не принесет жертвы идолам, ждет мучительная смерть.

Многие, желая сохранить жизнь, подчинились воле правителя, однако Терентий и его воины не стали участвовать в нечестивых ритуалах. После этого 36 человек из дружины были казнены, а Терентий и его ближайшие друзья Максим, Африкан и Помпий, оказались в темнице. По их молитвам рухнул языческий храм, а змеи, посланные волхвами убить святых, набросились на своих хозяев. Несмотря на эти и другие чудеса, Фортуниан приказал обезглавить мучеников. Их тела тайно похоронили другие верующие.

Народный праздник 23 апреля

Терентий Маревный

На Руси святого Терентия прозвали Терентием Маревным — от слова «марево». Так называли туманную дымку, которая повисала над землей в теплую и влажную погоду. Из-за активного таяния снежного покрова видимость в праздник часто была плохой, а дороги и тропы размывало. Поэтому жители деревень предпочитали не уезжать далеко от дома, приговаривая «На Терентия дорога рушится». Также 23 апреля было принято загадывать желания у березы. Для этого на веточке молодого деревца завязывали ленточку, а у корней оставляли небольшое подношение: монетку, кусок хлеба и т.д. Считалось, что после этого задуманное обязательно сбудется.

Что нельзя делать 23 апреля:

  • пользоваться острыми предметами, заниматься рукоделием — есть риск порезаться;
  • начинать отношения, играть свадьбу — такой союз не принесет счастья;
  • охотиться на птиц и рубить деревья — к болезням.

Кто родился 23 апреля

Лев Прыгунов (1939) — советский и российский актер театра и кино, художник, Народный артист России

Глеб Скороходов (1930) — советский и российский писатель, телеведущий, Заслуженный деятель искусств России

Сергей Прокофьев (1891) — русский композитор, пианист и дирижер

Уильям Шекспир (1564) — английский драматург и поэт

Именины 23 апреля

Мужчины: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков

Женские именины 23 апреля не отмечаются

Лунный календарь на 23 апреля

Спутник Земли 23 апреля находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что это день уединения и спокойного отдыха. По возможности лучше отложить все новые дела и уделить время восстановлению душевных и физических сил. В то же время приветствуется неторопливое решение текущих задач — это поможет избежать перегрузок в будущем.

Люди, рожденные 23 апреля, принадлежат к созвездию Телец. Они честны и прямолинейны, не терпят лжи и недосказанности. Именинники этого дня обладают развитой интуицией и мощным творческим потенциалом. Эти качества в сочетании с трудолюбием и практичностью помогают им находить нестандартные и эффективные решения для любых проблем.

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