Какой сегодня день

В пятницу, 11 октября отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, День памяти преподобного Харитона Исповедника и народное торжество Харитонов день. Подробнее о событиях 11 октября, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот осенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 11 октября

Международные праздники 11 октября

Международный день девочек

В мире сегодня отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child). Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года с целью привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются девочки во всем мире. Ежегодно День посвящен какой-либо актуальной теме. В 2024 году акцент делается на роли девочек в построении устойчивого будущего. Как отмечается на сайте организации, только при эффективной поддержке девочки и девушки из стран, где существует дискриминация по половому признаку, смогут реализовать свой потенциал, став успешными работниками, предпринимателями или политическими деятелями.

Всемирный день борьбы с ожирением

На эту же дату приходится Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day), учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно данным организации, в мире насчитывается порядка 650 млн взрослых и более 120 млн детей, страдающих ожирением, что говорит о глобальном масштабе проблемы. Ежегодно этой теме посвящены семинары, конференции и форумы, в ходе которых обсуждаются меры профилактики и борьбы с ожирением. Для граждан проводятся бесплатные консультации и дни открытых дверей в медицинских центрах.

Праздник в России 11 октября

День республики Башкортостан

В России 11 октября празднуют День республики Башкортостан (субъект РФ, входящий в состав Приволжского федерального округа, столица — Уфа). В этот день в 1990 году Верховным советом республики была принята декларация о государственном суверенитете. Каждый год к этому событию приурочены праздничные концерты, ярмарки, народные гуляния , конные скачки и салюты. Праздничный день в республике официально объявлен выходным, поэтому на торжества ежегодно собираются тысячи жителей, в том числе проживающие в соседних регионах.

​​Церковный праздник 11 октября

День памяти преподобного Харитона Исповедника

Православная церковь 11 октября вспоминает Харитона Исповедника, жившего на рубеже III–IV столетий в городе Иконии в Малой Азии. Он известен тем, что одним из первых поселился в Иудейской пустыне, где основал монастырь и две лавры. Также Харитон составил монашеский устав, в котором регламентировались вопросы поста, богослужения и духовной жизни христиан. Скончался исповедник в глубокой старости и был погребен, по его завещанию, в Фаранской обители.

Народный праздник 11 октября

Харитонов день

В народном календаре этот день получил название Харитонов день. В старину праздник пользовался дурной репутацией. Согласно преданиям, это было время разгула нечистой силы. Поэтому наши предки старались лишний раз не выходить из дома. Те же, кто покидал жилище, рисковали попасть в беду или подвергнуться сглазу. С опаской относились и к своим сновидениям. В народе верили, что в ночь на Харитона сняться вещие сны. Если они были тревожными, то с утра пили святую воду и читали молитвы. Считалось, что таким способом можно обезопасить себя от несчастий.

Что нельзя делать 11 октября:

выходить на улицу в темное время суток, иначе можно привлечь неприятности,

начинать новые дела, успеха они сегодня не принесут,

ругаться и ссориться, конфликты могут обернуться более серьезными проблемами,

мести пол и мыть полы, это сулит потерю достатка и благополучия.

Кто родился 11 октября

Элеонора Рузвельт (1884) — американский политик, супруга 32-го президента США Франклина Рузвельта, представительница страны в ООН

Бобби Чарльтон (1937) — английский футболист, полузащитник «Манчестер Юнайтед», обладатель «Золотого мяча»

Игорь Верник (1963) — российский актер и телеведущий, народный артист России

Джейсон Арнотт (1974) — американский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, в настоящее время является скаутом клуба «Сент-Луис Блюз»

Елена Бережная (1977) — российская фигуристка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России

Полина Чернышева (1993) — российская актриса театра и кино, известная по фильмам «Перевал Дятлова» и «Легенда о Коловрате»

Именины 11 октября

Мужчины: Харитон, Валентин, Василий, Кирилл, Александр, Вячеслав.

Женщины: Анна, Татьяна, Мария.

Лунный календарь на 11 октября

Спутник Земли 11 октября будет находиться в фазе растущей Луны. По мнению астрологов, это один из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий и обманов. Сегодня будет особенно трудно избежать конфликтов и сохранять самообладание. В течение дня могут посещать тревожные чувства и мрачные мысли. Возможны осложнения в делах. Астрологи призывают не поддаваться негативным чувствам, так как скоро этот период закончится.

Люди, рожденные 11 октября, принадлежат к воздушному знаку Весы. Подвижная природа воздуха наполняет именинников этого дня любопытством и жаждой знаний, что помогает им постоянно развиваться и двигаться вперед. Они редко останавливаются на достигнутом, стремясь покорить новые вершины. Как правило, такие натуры обладают шармом, тонким чувством юмора и отменным вкусом, благодаря чему без труда располагают к себе окружающих.