Какой сегодня день

В понедельник, 1 июля, россияне могут отметить сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день шутки, День добровольного вхождения Бурятии в состав России, Ярилин день и другие торжества. Подробнее о знаменательных событиях 1 июля читайте в материале «Известий».

Праздники 1 июля

Международный праздник 1 июля

Во многих странах 1 июля отмечается Международный день шутки. Это неофициальный праздник, придуманный американским писателем Уэйном Рейнгалем в 1994 году. Изначально он задумывался как часть пиар-кампании сборника офисных анекдотов Рейнгаля и проходил только на территории США, но со временем распространился и на другие страны. В отличие от Дня смеха 1 апреля в Международный день шуток принято не разыгрывать окружающих, а веселить, рассказывая забавные истории.

Российский праздник 1 июля

В России 1 июля отмечают День добровольного вхождения Бурятии в состав РФ. Праздник был утвержден правительством региона в 2011 году в честь 350-летия присоединения к стране. За точку отсчета принято считать основание Иркутского острога в 1661 году. Однако процесс объединения Бурятии и Российской империи был гораздо более комплексным и продолжительным — он растянулся почти на столетие. В честь праздника на территории республики проходят тематические выставки, лекции и викторины.

Церковные праздники 1 июля

В 2024 году на 1 июля выпадает первый день Петрова поста — одного из двух многодневных летних постов. Он начинается во второй понедельник после Троицы и длится до праздника апостолов Петра и Павла, поэтому его также называют Апостольским. В период говения верующим разрешается есть рыбу, однако от мяса, яиц и молочных продуктов следует отказаться.

Также 1 июля православная церковь отмечает день памяти чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери. По преданию, в 1155 году князь Андрей Боголюбский направлялся из Вышгорода в Суздаль. При нем также находилась икона Богородицы, которую впоследствии назовут Владимирской. Недалеко от Владимира князю явилась Дева Мария со свитком в руке и велела оставить привезенный образ в городе, а на месте ее явления построить храм и монастырь. Князь не стал противиться воле Богоматери и в точности исполнил сказанное. В память о чудесном явлении он велел написать новую икону, получившую название Боголюбской.

Народный праздник 1 июля

На Руси 1 июля отмечали Ярилин день, посвященный прославлению славянского бога весны и плодородия Ярилы. Праздник также называли Макушкой лета, так как в июле солнце пекло собенно жарко. Считалось, что к началу второго летнего месяца всё живое «приходит в яр» — начинают плодоносить растения, созревают ягоды, коровы и козы дают больше молока. Праздновали Ярилин день с размахом, устраивая народные гуляния, ярмарки и игры.

Что нельзя делать 1 июля:

заниматься тяжелым трудом — усилия не окупятся;

ругаться, ссориться, распускать слухи — к несчастьям;

стирать белье — к болезням;

давать или брать деньги в долг — к финансовым трудностям.

Кто родился 1 июля Аделина Сотникова (1996) — российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2014 года Памела Андерсон (1967) — американская актриса и фотомодель Принцесса Диана (1961) — первая жена принца Уэльского Чарльза Сергей Соколов (1911) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой СССР Именины 1 июля Мужчины: Александр, Василий, Виктор, Леонтий Женские именины 1 июля не отмечаются

Лунный календарь на 1 июля

Спутник Земли 1 июля находится в фазе убывающей Луны. По мнению астрологов, это день пассивности и отдыха. Он не подходит для начинания новых дел, но вполне благоприятен для завершения старых. При этом важно грамотно расходовать энергию и не перенапрягаться, в противном случае есть риск нерного срыва и переутомления.

Люди, рожденные 1 июля, находятся под покровительством созвездия Рак. Они отличаются энергичностью, эмоциональностью и проницательностью. Представители этого знака хорошо понимают, что творится на душе у окружающих, однако не всегда могут разобраться в собственных чувствах. Такие люди, как правило, становятся хорошими друзьями и верными супругами, а природное обаяние и чувство юмора делают их отличными собеседниками.