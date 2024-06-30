Какой сегодня день

В воскресенье, 30 июня, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день парламентаризма, День сотрудника службы охраны УИС, Собор всех святых и другие торжества. О событиях 30 июня и знаменитостях, родившихся в этот день, читайте в материале «Известий».

Праздники 30 июня

Международные праздники 30 июня

Во многих странах 30 июня отмечают Международный день парламентаризма. С идеей создания этого праздника выступили в 2017 году участники сессии Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ. Инициатива была одобрена Межпарламентским союзам (МПС) и перенаправлена в ООН, а в 2018 году торжество получило официальный статус. Дата для него была выбрана не случайно — 30 июня 1889 года состоялась первая международная конференция МПС. На сегодняшний день это крупнейшее и старейшее объединение парламентариев в мире.

Также на 30 июня приходится Всемирный день социальных сетей. Отмечать этот праздник в 2010 году предложила развлекательная платформа Mashable. Таким образом владельцы сайта хотели привлечь внимание к влиянию соцсетей на глобальную коммуникацию. Инициативу поддержали пользователи Интернета и представители IT-сферы, и вскоре торжество стало ежегодным.

Профессиональный праздник 30 июня

В России 30 июня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции РФ — профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают безопасность на пенитенциарных объектах страны. Он был установлен по приказу ФСИН в 2008 году для повышения престижа службы в охранных подразделениях. В качестве даты для него был выбран день основания службы охраны УИС — 30 июня 1994 года.

Церковный праздник 30 июня

В 2024 году на 30 июня приходится православный праздник Собор всех святых. Его отмечают ежегодно в следующее после Троицы воскресенье. В этот день верующие чтут память всех христианских святых, когда либо живших на земле, в том числе тех, чьи имена навсегда останутся неизвесты.

Также 30 июня православная церковь вспоминает святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, живших в IV веке. Они были братьями и происходили из знатного персидского рода. Мать святых была христианкой и воспитала их в соответствии со своей верой. Возмужав, юноши поступили на военную службу. Некоторое время спустя персидский царь отправил Мануила, Савела и Исмаила в качестве послов для заключения мирного договора с римским императором Юлианом Отступником.

Переговоры шли хорошо, но когда братья отказались приносить жертвы идолам, Юлиан разгневался и велел заключить послов в темницу. На допросе все трое твердо исповедовали христианство, за что были подвергнуты пыткам и казнены. Император хотел сжечь тела мучеников, но внезапно началось землетрясение, и земля поглотила святых. Через два дня по молитвам верующих их мощи были возвращены и с честью захоронены.

Народный праздник 30 июня

В 2024 году на 30 июня также выпадает народно-христианский праздник Петровское заговенье. Заговеньем православные называют последний день перед многодневным постом, когда еще можно есть скоромную пищу — мясо, молочные продукты и т.д. В данном случае речь идет о Петровском или Апостольском посте, который начинается во второй понедельник после Троицы. На Руси этот день устраивали шумные гуляния, готовясь к долгому периоду ограничений и отмечая окончание русальей недели. Парни и девушки до поздней ночи, пели песни, жгли костры на берегах рек, водили хороводы и играли в игры.

Также 30 июня на Руси отмечали праздник Мануйло и Савелия. В этот день во многих регионах устраивали ярмарки и народные гуляния. Следующий базарный день проходил только через неделю, накануне Ивана Купалы. Несмотря на общее веселье, крестьяне в праздник старались соблюдать осторожность. Согласно поверьям, на Мануйло и Савелия по земле ходила нечисть и пыталась заманить человека в ловушку. Люди опасались мороков, зовущих голосов из-за ворот и белых коров, которыми якобы могли притвориться злые духи.

Что нельзя делать 30 июня:

ссориться с близкими — помириться будет сложно;

давать деньги в долг — к нищете;

проводить вечер в тишине и одиночестве — в душе надолго поселится печаль;

рвать белые кувшинки — к несчастьям.

Кто родился 30 июня Майкл Фелпс (1985) — американский пловец, единственный в истории 18-кратный чемпион Олимпийских игр Анастасия Немоляева (1969) — советская и российская актриса, художник, дизайнер Инна Ульянова (1934) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР Владимир Челомей (1914) — советский ученый, конструктор ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического труда Именины 30 июня Мужчины: Кирилл, Максим, Савелий, Филипп Женщины: Пелагея

Лунный календарь на 30 июня

Спутник Земли 30 июня находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что в этот день пробуждаются силы природы, а люди получают мощный заряд созидательной энергии. Поэтому в эти лунные сутки можно смело начинать новые проекты и браться за крупные дела, к которым раньше было сложно подступиться.

Люди, рожденные 30 июня, находятся под покровительством созвездия Рак. Они обладают творческим складом ума и мощной интуицией, благодаря которой легко улавливают эмоции окружающих. Представители этого знака романтичны и обаятельны, ценят друзей и дорожат семьей.