Какой сегодня день

В четверг, 9 мая, в России отмечают сразу несколько знаменательных событий. В 2024 году в календаре на этот день приходится 79-я годовщина победы советских войск над нацистской Германией, также дата 9 мая особенная для верующих — церковь почитает память праведной Глафиры Амасийской, более известной как Глафира Горошница. Подробнее о праздниках 9 мая, и кто из известных людей родился в этот день — читайте в материале «Известий».

Праздники 9 мая

Национальный праздник 9 мая

Ежегодно 9 мая в России и ряде других стран мира отмечают День Победы — праздник, посвященный победе советской армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне (ВОВ). На протяжении 17 лет, с 1948 года, эта дата считалась в СССР рабочей. Статус выходного дня закрепился за 9 Мая в 1965 году — в 20-летие Великой Победы. Именно тогда была введена минута молчания в память о павших в годы ВОВ, с тех пор церемония проводится ежегодно.

Кроме России память предков, погибших за Родину в годы войны, чтят на государственном уровне такие страны, как Туркменистан,Армения, Босния и Герцеговина, Сербия, Израиль и др. Традиционно в День Победы проводят торжественные парады, салюты и исторические акции, призванные чествовать один из самых важных дней в истории России — «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Символы Великой Победы» и др.

Церковный праздник 9 мая

Ежегодно 9 мая православные верующие чествуют память праведной Глафиры Амасийской. Праведная дева в 322 году приняла мученическую смерть из-за того, что до конца не отрекалась от своей веры.

Народный праздник 9 мая

В народе праздник прозвали Глафира Горошница, так как считалось, что именно 9 мая наиболее подходящая дата для посадки гороха. Блюда из плодов именно этого растения являлись неотъемлемой частью праздничного стола, и от количества съеденных угощений из гороха зависело, насколько богатым будет урожай.

Что нельзя делать 9 мая:

жениться или свататься;

стричь ногти и волосы;

есть блюда из картофеля;

гадать и предсказывать будущее.

Кто родился 9 мая

Федор Бондарчук (1967) — российский кинорежиссер, киноактер, продюсер и телеведущий

Билли Джоэл (1949) — американский музыкант, автор-исполнитель песен и пианист

Виктор Данилов-Данильян (1938) — советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор

Барбара Энн Скотт (1928) — канадская фигуристка, олимпийская чемпионка

Булат Окуджава (1924) — советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист

Архиепископ Лука (1877) — русский хирург и духовный писатель

Говард Картер (1873) — английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона

Адам Опель (1837) — немецкий бизнесмен, основатель автомобильного концерна "Opel"

Христофор Миних (1683) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал

Именины 9 мая

Мужские: Петр, Иван, Николай, Василий, Степан.

Женские: Глафира

Лунный календарь на 9 мая

В четверг, 9 мая, спутник Земли пройдет в знаке Близнецов. Астрологи уверены, что эта дата — идеальная пора для любых начинаний: важные переговоры, смена места работы, ключевые финансовые операции и др. При этом важно держать себя в руках, так как энергия этого дня пробуждает в человеке скрытую жадность и неуравновешенность.

Родившиеся 9 мая находятся во второй декаде Тельца. Особенность этих людей заключается в высокой степени ответственности и справедливости. Для них важно сдерживать свои обещания, они всегда уверены в себе и доводят до конца все начинания. Также появившимся на свет в этот день свойственно достигать своих целей, тщательно продумывая план действий.