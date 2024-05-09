Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 9 мая
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В четверг, 9 мая, в России отмечают сразу несколько знаменательных событий. В 2024 году в календаре на этот день приходится 79-я годовщина победы советских войск над нацистской Германией, также дата 9 мая особенная для верующих — церковь почитает память праведной Глафиры Амасийской, более известной как Глафира Горошница. Подробнее о праздниках 9 мая, и кто из известных людей родился в этот день — читайте в материале «Известий».

Праздники 9 мая

Национальный праздник 9 мая

Ежегодно 9 мая в России и ряде других стран мира отмечают День Победы — праздник, посвященный победе советской армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне (ВОВ). На протяжении 17 лет, с 1948 года, эта дата считалась в СССР рабочей. Статус выходного дня закрепился за 9 Мая в 1965 году — в 20-летие Великой Победы. Именно тогда была введена минута молчания в память о павших в годы ВОВ, с тех пор церемония проводится ежегодно.

Кроме России память предков, погибших за Родину в годы войны, чтят на государственном уровне такие страны, как Туркменистан,Армения, Босния и Герцеговина, Сербия, Израиль и др. Традиционно в День Победы проводят торжественные парады, салюты и исторические акции, призванные чествовать один из самых важных дней в истории России — «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Символы Великой Победы» и др.

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Церковный праздник 9 мая

Ежегодно 9 мая православные верующие чествуют память праведной Глафиры Амасийской. Праведная дева в 322 году приняла мученическую смерть из-за того, что до конца не отрекалась от своей веры.

Народный праздник 9 мая

В народе праздник прозвали Глафира Горошница, так как считалось, что именно 9 мая наиболее подходящая дата для посадки гороха. Блюда из плодов именно этого растения являлись неотъемлемой частью праздничного стола, и от количества съеденных угощений из гороха зависело, насколько богатым будет урожай.

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Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

    Что нельзя делать 9 мая:

    • жениться или свататься;
    • стричь ногти и волосы;
    • есть блюда из картофеля;
    • гадать и предсказывать будущее.

    Кто родился 9 мая

    Федор Бондарчук (1967) — российский кинорежиссер, киноактер, продюсер и телеведущий

    Билли Джоэл (1949) — американский музыкант, автор-исполнитель песен и пианист

    Виктор Данилов-Данильян (1938) — советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор

    Барбара Энн Скотт (1928) — канадская фигуристка, олимпийская чемпионка

    Булат Окуджава (1924) — советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист

    Архиепископ Лука (1877) — русский хирург и духовный писатель

    Говард Картер (1873) — английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона

    Адам Опель (1837) — немецкий бизнесмен, основатель автомобильного концерна "Opel"

    Христофор Миних (1683) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал

    Именины 9 мая

    Мужские: Петр, Иван, Николай, Василий, Степан.

    Женские: Глафира

    Лунный календарь на 9 мая

    В четверг, 9 мая, спутник Земли пройдет в знаке Близнецов. Астрологи уверены, что эта дата — идеальная пора для любых начинаний: важные переговоры, смена места работы, ключевые финансовые операции и др. При этом важно держать себя в руках, так как энергия этого дня пробуждает в человеке скрытую жадность и неуравновешенность.

    Родившиеся 9 мая находятся во второй декаде Тельца. Особенность этих людей заключается в высокой степени ответственности и справедливости. Для них важно сдерживать свои обещания, они всегда уверены в себе и доводят до конца все начинания. Также появившимся на свет в этот день свойственно достигать своих целей, тщательно продумывая план действий.

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