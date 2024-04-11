Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет

Бывший американский актер и спортсмен, первый игрок Национальной футбольной лиги О. Джей Симпсон ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 11 апреля сообщили члены его семьи.

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, проиграл в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками», — указано на личной странице актера в социальной сети X (бывш. Twitter).

Семья также попросила поклонников уважать их право побыть в уединении в такое время. У актера осталось четверо взрослых детей от двух браков.

О. Джей Симпсон родился 9 июля 1947 года. Он был первым игроком Национальной футбольной лиги, который пробежал с мячом более 2 тыс. выносных ярдов за сезон. Завершив спортивную карьеру, Симпсон снимался в рекламе, а затем получил приглашения начать кинокарьеру. Актер известен по фильмам «Ад в поднебесье», «Перевал Кассандры», «Корни», «Голый пистолет», «ЦРУ: Операция Алекса», «Негде спрятаться» и другим.

Скандальную известность О. Джей Симпсон приобрел после громкого судебного дела в 1994 году, когда экс-звезду НФЛ обвинили в убийстве его бывшей супруги Николь Браун-Симпсон и ее любовника, официанта Рональда Голдмана. Однако в 1995 года он был оправдан и избежал смертной казни.

О его жизни были сняты фильмы «История О. Дж. Симпсона», «О. Джей Симпсон: Нерассказанная история», «О. Джей: Испытание века», «Американская трагедия», «Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история» и другие. Делу Симпсона также посвящен первый сезон телесериала «Американская история преступлений», в котором его роль исполнил актер Кьюба Гудинг – младший. Помимо актерской карьеры Симпсон также работал спортивным комментатором в передачах «Monday Night Football» и «NFL» на канале NBC.