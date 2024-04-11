Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл 11 апреля с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает БелТА.

В своем Telegram-канале агентство уточняет, что белорусского лидера сопроводила первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.

Как накануне сообщал Telegram-канал «Пул первого», 11 апреля в Москве пройдет встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в формате «один на один». Главы государств обсудят сотрудничество двух стран в различных сферах, а также региональную и международную обстановку, координацию действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

Отмечалось, что на следующий день, 12 апреля, у Лукашенко и Путина запланировано мероприятие по случаю Дня космонавтики. Президенты подведут итоги миссии на Международной космической станции (МКС), где впервые в истории работал экипаж Союзного государства.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС состоялся 23 марта. В состав экипажа вошли россиянин Олег Новицкий, первая женщина-космонавт Белоруссии Василевская и астронавтка NASA Трейси Дайсон. Спустя два дня корабль пристыковался к МКС. Новицкий и Василевская успешно вернулись на Землю через две недели. С ними прибыла и американка Лорал О'Хара, место последней на станции заняла Дайсон.