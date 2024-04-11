Реклама
Прямой эфир
Общество
Моор заявил об усложнении ситуации с паводком в Тюменской области к 20 апреля
Авто
«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля
Общество
Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 м
Армия
ВС РФ ликвидировали с помощью беспилотника БМП Bradley на авдеевском направлении
Общество
Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит расти в ближайшие сутки
Происшествия
Пилоты «Аэрофлота» по ошибке приземлились на полосу для взлета самолетов в Шереметьево
Мир
Гуцул сообщила о разрешении ввозить в РФ сельскохозяйственные товары из Гагаузии
Мир
Словакия сохранит запрет на импорт 14 позиций продовольствия с Украины
Экономика
ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 75,6 млн рублей в 2024 году
Общество
Путин заявил об изменчивой ситуации с паводками в России
Общество
В Приморье пресекли попытку вывоза зубов краснокнижного кашалота в КНР
Мир
Все страны БРИКС подтвердили участие в июньских играх объединения в Казани
Общество
Губернатор Тюменской области назвал ситуацию на реках Тобол и Ишим спокойной
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
В селе Илек Оренбургской области укрепили дамбу
Авто
«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»

Эксперт объяснил резкое падение иены к доллару

Шатов: иена упала к доллару на фоне укрепления доллара к мировым валютам
0
Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На падение японской иены по отношению к доллару повлияло укрепление доллара к мировым валютам после публикации данных по инфляции в США, рассказал «Известиям» 11 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Курс японской валюты опустился до самого низкого с июня 1990 года уровня — 153 иены за доллар.

«Причина падения японской иены по отношению к доллару заключается в том, что доллар США укрепился к мировым валютам после публикации в среду данных по инфляции в США, которая оказалась выше прогнозируемого значения. Потребительские цены в США за март выросли на 3,6% в годовом выражении, а ожидания составляли 3,4%. Следует отметить, что в феврале показатели инфляции были ниже, на уровне 3,2%. В связи с этим ожидания рынка относительно того, что ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) может отложить снижение процентных ставок в этом году, значительно усилились», — объяснил Шатов.

Эксперт отметил, что последний отчет по инфляции подтвердил, что прогресс в сдерживании роста цен в Соединенных Штатах может замедлиться, несмотря на то что ФРС сохраняет процентные ставки на самом высоком уровне за два десятилетия.

«В такой ситуации понятно, что спред процентных ставок США и Японии будет оставаться большим еще долгое время», — добавил он.

ВВП вопреки: фондовые рынки Японии бьют многолетние рекорды во время рецессии
Почему котировки акций в разных странах отвязались от реальной экономики и насколько высок риск пузыря

По его словам, рынок ожидает, что центробанк (ЦБ) Японии, вероятно, будет принимать соответствующие меры для стабилизации курса иены, несмотря на то, что в японском регуляторе сообщили, что не планируется менять денежно-кредитную политику в ответ на ослабление валютного курса, но не исключили вмешательство, в случае если влияние слабой иены на инфляцию будет слишком высоким.

«За последний год японская валюта уже подешевела на 15%, а за два года иена обесценилась на 23%. Среди наиболее вероятных инструментов, к котором может прибегнуть японский ЦБ, — валютные интервенции. Вероятность того, что финансовые власти страны начнут их осуществлять не низкая, но объем необходимых вливаний оценивается на уровне более $60 млрд, что немало для испытывающей проблемы с ростом японской экономики. Осенью 2022 года аналогичные меры позволили стабилизировать курс. Если регулятор решится на них снова, то курс иены как минимум приостановит стремительное падение и может укрепиться по отношению к доллару», — уточнил эксперт.

Шатов обратил внимание на то, что в марте текущего года японский регулятор уже поднял процентную ставку с отметки минус 0,1% до 0–0,1% годовых.

«Тем не менее Банк Японии не собирается начинать агрессивное повышение ставок, так как это может ударить по и без этого скромному экономическому росту — всего 1,5% за 2023 год. В случае если меры так и не будут приняты, следует ожидать дальнейшего падения курса японской валюты», — заключил он.

Ранее, 15 февраля, статистическая служба Японии сообщила, что экономика страны вступила в рецессию по итогам IV квартала 2023 года. По ее данным, спад реального ВВП в период с октября по декабрь 2023 года составил 0,1% по отношению к предыдущему кварталу. В III квартале спад составил 0,8%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024