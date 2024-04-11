Эксперт объяснил резкое падение иены к доллару

На падение японской иены по отношению к доллару повлияло укрепление доллара к мировым валютам после публикации данных по инфляции в США, рассказал «Известиям» 11 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Курс японской валюты опустился до самого низкого с июня 1990 года уровня — 153 иены за доллар.

«Причина падения японской иены по отношению к доллару заключается в том, что доллар США укрепился к мировым валютам после публикации в среду данных по инфляции в США, которая оказалась выше прогнозируемого значения. Потребительские цены в США за март выросли на 3,6% в годовом выражении, а ожидания составляли 3,4%. Следует отметить, что в феврале показатели инфляции были ниже, на уровне 3,2%. В связи с этим ожидания рынка относительно того, что ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) может отложить снижение процентных ставок в этом году, значительно усилились», — объяснил Шатов.

Эксперт отметил, что последний отчет по инфляции подтвердил, что прогресс в сдерживании роста цен в Соединенных Штатах может замедлиться, несмотря на то что ФРС сохраняет процентные ставки на самом высоком уровне за два десятилетия.

«В такой ситуации понятно, что спред процентных ставок США и Японии будет оставаться большим еще долгое время», — добавил он.

По его словам, рынок ожидает, что центробанк (ЦБ) Японии, вероятно, будет принимать соответствующие меры для стабилизации курса иены, несмотря на то, что в японском регуляторе сообщили, что не планируется менять денежно-кредитную политику в ответ на ослабление валютного курса, но не исключили вмешательство, в случае если влияние слабой иены на инфляцию будет слишком высоким.

«За последний год японская валюта уже подешевела на 15%, а за два года иена обесценилась на 23%. Среди наиболее вероятных инструментов, к котором может прибегнуть японский ЦБ, — валютные интервенции. Вероятность того, что финансовые власти страны начнут их осуществлять не низкая, но объем необходимых вливаний оценивается на уровне более $60 млрд, что немало для испытывающей проблемы с ростом японской экономики. Осенью 2022 года аналогичные меры позволили стабилизировать курс. Если регулятор решится на них снова, то курс иены как минимум приостановит стремительное падение и может укрепиться по отношению к доллару», — уточнил эксперт.

Шатов обратил внимание на то, что в марте текущего года японский регулятор уже поднял процентную ставку с отметки минус 0,1% до 0–0,1% годовых.

«Тем не менее Банк Японии не собирается начинать агрессивное повышение ставок, так как это может ударить по и без этого скромному экономическому росту — всего 1,5% за 2023 год. В случае если меры так и не будут приняты, следует ожидать дальнейшего падения курса японской валюты», — заключил он.

Ранее, 15 февраля, статистическая служба Японии сообщила, что экономика страны вступила в рецессию по итогам IV квартала 2023 года. По ее данным, спад реального ВВП в период с октября по декабрь 2023 года составил 0,1% по отношению к предыдущему кварталу. В III квартале спад составил 0,8%.