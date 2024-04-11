Собянин рассказал о планах благоустройства четырех столичных больниц

Территории четырех столичных больниц будут благоустроены столичными властями. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, в Онкологическом центре № 1 ГКБ им. Юдина будут расширены проезды, на территории появятся дополнительные пешеходные маршруты. В Городской клинической больнице им. Ерамишанцева территория будет приспособлена для прогулок и облагорожена. На ней появятся скамейки, навесы и скульптурные композиции в зоне отдыха перед главным корпусом и на площадке торжественных встреч у роддома. Кроме того, на территории будет построена спортивная площадка для сотрудников клиники.

В Городской клинической больнице им. Юдина будет построен специализированный уличный лифт для организации прогулок на койках-каталках пациентов Центра паллиативной помощи. А непосредственно рядом с Центром паллиативной помощи будет создана площадка для проведения мероприятий.

В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой будет создана современная эффективная система навигации. На территории Центра будут построены детские и спортивные площадки, тропы здоровья, амфитеатр и павильоны для проведения мероприятий, а также появятся зоны тихого отдыха.