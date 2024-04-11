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ВС РФ ликвидировали с помощью беспилотника БМП Bradley на авдеевском направлении

Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевой машины пехоты Bradley ВСУ
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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) производства США Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении точным ударом беспилотника. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что российские военнослужащие — операторы БПЛА группировки войск «Центр» выявили движение техники на участке фронта, после установления цели американская БМП была ликвидирована точным ударом беспилотника.

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Ранее, 9 апреля, в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты Bradley и живую силу ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие вскрыли в лесополосе замаскированные позиции ВСУ. Координаты местонахождения техники и личного состава противника были переданы на командный пункт, экипаж выдвинулся на огневую позицию в течение следующих нескольких минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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