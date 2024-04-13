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13 апреля — День войск ПВО России: история и традиции праздника

В России 13 апреля отмечают День войск противовоздушной обороны
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В России во второе воскресенье апреля, 13 числа, отмечают День войск противовоздушной обороны (ПВО) — праздник специалистов, которые круглосуточно контролируют воздушное пространство нашей страны. Когда появился праздник и как его отмечают в рядах Вооруженных сил РФ, рассказывают «Известия».

День войск противовоздушной обороны России – 2025: история праздника

Войска противовоздушной обороны всегда стояли на страже мирного неба. Первые наземные подразделения для ведения противовоздушной обороны появились в России еще во время Первой мировой войны и предназначались для борьбы с аэропланами противника.

В дальнейшем зенитные батареи стали привлекаться для прикрытия войск. Максимум своих возможностей войска ПВО показали при обороне Москвы в начале Великой Отечественной войны.

В признание заслуг военных в 1975 году был учрежден День войск противовоздушной обороны. На протяжении многих лет он отмечался 11 апреля. В 2006 году указом президента дату праздника перенесли на второе воскресенье апреля.

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До 1998 года подразделения ПВО были самостоятельным видом Вооруженных сил, затем они вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС). В настоящее время они являются частью Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Современные войска ПВО оснащены высокотехнологичными радиотехническими и зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), способными поражать любые цели. Именно они отражают атаки украинских беспилотников и западных ракет в зоне специальной военной операции (СВО).

Традиции Дня войск ПВО России – праздника 13 апреля

По сложившейся традиции 13 апреля в частях ПВО проходят торжественные построения. Лучших солдат и офицеров представляют к наградами и повышают в звании. По случаю торжества устраиваются праздничные концерты, на которых выступают военные ансамбли.

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К празднику ежегодно присоединяются и профильные учебных заведения: Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского в Смоленске, Высшее военное училище ПВО имени 60-летия Октября в Ярославле, Центр подготовки специалистов радиотехнических войск во Владимире и другие учебные центры.

Не забывают в этот день и про ветеранов. Им отправляют поздравления, дарят памятные подарки, приглашают принять участие в тематических мероприятиях. Также в праздник поздравляют работников оборонной промышленности: инженеров, диспетчеров, разработчиков и производителей систем ПВО.

Однако даже в день празднования не прекращается непрерывный контроль воздушного пространства страны, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Ранее «Известия» рассказали, как празднуют День войск ракетно-космической обороны России.

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