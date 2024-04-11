Акция памяти узников концлагерей прошла у памятника «Трагедия народов» в Москве

У памятника «Трагедия народов» около Музея Победы на Поклонной горе в Москве 11 апреля прошла акция памяти, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Один из участников мероприятия рассказал «Известиям», что ему было всего шесть лет, когда его семью отправили с оккупированной фашистами территории Белоруссии в концлагерь под Оршей. Он отметил, что они оказались там, так как нацисты посчитали их партизанами. По словам мужчины, его брат действительно состоял в соответствующем отряде. В результате его семья провела в концлагере два года и два месяца, пока территорию не освободила Красная армия.

«Это, конечно, даже тяжело вспоминать. Тем не менее обстановка требует того, чтобы мы помнили, что такое фашизм, его проявления, и конкретные проявления — это концентрационный лагерь. На бывшей территории Белоруссии было создано 264 концентрационных лагеря», — сказал он.

Мужчина отметил, что немецкие надзиратели относились к ним плохо — не было ни дня, чтобы кто-то из них не ударил палкой, кнутом или сапогом мальчика или девочку.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщил «Известиям», что некоторые организации, которые осуществляют общественный контроль за мемориальными объектами, в том числе за концлагерями, выражают неготовность принять официальных российских представителей.

«Как говорится, дело их, а у нас планы посетить как можно больше и почтить память наших воинов, в том числе оказавшихся в нацистских застенках, и мы это будем делать по созданному специально плану. В Бухенвальде уже наша группа побывала, в Миттельбау-Дора побывала. На повестке дня Заксенхаузен в ближайшие дни. И, в общем, эта тема у нас, повторяю, на переднем плане, мы будем продолжать и никак не сбавлять темп», — уточнил дипломат.

Он обратил внимание на то, что Германия придерживается межправительственного соглашения между странами об уходе за воинскими захоронениями. Большинство памятных мест и мемориалов находятся в нормальном состоянии, добавил Нечаев.

Посол подчеркнул, что к 79-й годовщине Победы диппредставительство активирует работу и его сотрудники посетят военно-мемориальные объекты по всей территории Германии.

В конце января президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

Ежегодно 11 апреля в России и других странах отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день по всему миру организуют памятные акции, посвященные жертвам нацистов. Люди несут цветы к памятникам и мемориалам, в храмах проходят поминальные службы. В музеях и фондах устраивают встречи с заключенными лагерей и солдатами, участвовавшими в их освобождении.