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Мультимедиа Арт Музей откроется в Москве после почти двухлетнего ремонта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Для посетителей музей откроется 13 апреля. А вернисаж у нас пройдет 12 апреля, в День космонавтики. Мы как в космос летим — новое открытие», — сказала Свиблова журналистам в кулуарах гала-открытия музея после ремонта.

Мультимедиа Арт Музей был закрыт на капитальный ремонт с сентября 2022 года. Во время проведенных работ в музее были заменены практически все инженерные системы, а также система вентиляции, от которой зависит климат-контроль музея. Также полностью была заменена кровля и восстановлен фундамент.

Как отметила Свиблова, летом на обновленной крыше будут проводиться мероприятия. После ремонта в музее также появится книжный и дизайнерский магазины.

После открытия, посетители смогут увидеть восемь выставочных проектов.

Так, к 90-летию классика российского и мирового современного искусства Эрика Булатова МАММ откроет выставку «Живу дальше. Лаборатория художника». На ней будет представлено семь картин и более 100 рисунков художника. В таком объеме рисунки Булатова будут показаны впервые.

Также МАММ представит выставку «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды», приуроченную к пятилетию Фонда, основанного в 2018 году Еленой и Михаилом Карисаловыми. Шесть лет назад МАММ первый раз показал избранные работы из коллекции Фонда Still Art. На сегодняшний день коллекция Фонда Still Art является одним из крупнейших собраний фотографии моды и стиля в Центральной и Восточной Европе. Многие из работ, вошедших в выставку, будут показаны в Москве впервые. Экспозиция включает произведения фотографов, определивших развитие мировой фэшен-фотографии XX–XXI веков: Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Эрвина Блюменфельда, Ричарда Аведона, Херба Ритца, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Майлза Олдриджа, Ника Найта, Лиллиан Бассман, Сары Мун и других.

Еще одна выставка, которую можно будет посетить после открытия, — «Модницы XIX — начала ХХ века. Из коллекции МАММ», демонстрирующая эволюцию российской моды с 1860-х до 1910-х годов. Экспозиция включает более 80 работ, в том числе снимки знаменитых фотографов Карла Бергамаско, Елены Мрозовской, Петра Веденисова и др. Выставка условно делится на восемь разделов: «Кринолины», «Женщина-цветок», «Девушки в униформе», «Меха», «Мужская мода», «А-ля рюс», «Шляпы», «Прически», в которых рассказывается о главных тенденциях моды середины XIX — начала XX веков.

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2024» МАММ представит выставку молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири «Атлас нового мира» — визуальное исследование на стыке искусства и науки, посвященное проблеме глобального изменения климата.

Исследование феномена спорта сквозь призму фотографии с начала XX века до наших дней будет представлено на выставке «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней». Еще одна «спортивная» выставка — проект «Футбол», в рамках которого будут представлены работы Константина Батынкова и Сергея Шеховцова, созданные специально для выставки в МАММ. Работы объединены темой футбола, который давно вышел за границы обычной спортивной игры. Также в МАММ откроется выставка, посвященная памяти фотографа Юрия Рыбчинского, «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» и выставка «Алексей Каллима. Теорема дождя».

В рамках выставки будут представлены работы фотокорреспондента «МИЦ «Известия» Павла Волкова из его большого фотопроекта про российских паралимпийцев.

Это серия фотографий, рассказывающая о жизни Сакинат Магомедовой, женщины без рук, занимающейся паратхеквондо и стрельбой из лука. Проект называется «Сакинат».

А также фото-история «Играющий в темноте» о жизни Сергея Манжоса, участника Паралимпийской сборной РФ по футболу для слепых.

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