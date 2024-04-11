Карта спецоперации на Украине 11 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Кругляковки Харьковской области и Серебрянки ДНР. Потери противника здесь составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая САУ «Акация», 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское ДНР. ВСУ потеряли тут до 520 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля.

Также на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР. Противник потерял тут до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка в ДНР. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота».

Помимо этого, на херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лобковое в Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили здесь до 35 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 152-миллиметровая буксируемая гаубица «Гиацинт-Б».

Также сообщается, что в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью силами ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены. В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито 266 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 583 самолета, 270 вертолетов, 20 355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 887 единиц специальной военной автомобильной техники.

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