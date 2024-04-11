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На RIGF 2024 обсудили ключевые вопросы цифрового развития России

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Фото: vk.com/РИФ
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9–10 апреля в Москве прошел 14-й Российский форум по управлению интернетом, организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной IT-кооперации при поддержке Минцифры России.

Форум проходил в гибридном формате, в нем приняли участие более 700 человек из 20 стран мира: более 250 участников присутствовали на площадке форума, а еще почти 500 человек следили за ходом форума онлайн. В программе форума состоялись девять сессий, на которых выступил 61 спикер. Также на форуме прошли церемония подписания национального Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, к которому присоединились еще пять организаций, и вручение награды Virtuti Interneti.

Участников форума приветствовал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Он рассказал о главных темах RIGF 2024: «В центре внимания форума — проблемы информационной безопасности, регулирование искусственного интеллекта, подготовка Глобального цифрового договора и другие актуальные вопросы».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов в своем выступлении отметил, что RIGF 2024 проходит в дни 30-летия российского национального домена .RU.

«За эти годы Рунет прошел огромный путь от локальной системы информационного обмена до глобальной сети, являющейся неотъемлемой частью мирового интернета. Сегодня мы видим, что Рунет, несмотря на сложности и санкции, продолжает успешно и динамично развиваться. Домен .RU стал лидером по темпам роста среди всех национальных доменов, а экономика Рунета демонстрирует внушительные успехи. Мы продолжаем следовать принципам свободы интернета, обеспечиваем все условия для широкого обмена информации, реализуем задачи по импортозамещению и развитию собственных продуктов и сервисов», — подчеркнул он.

Начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что развитие российского интернета идет во многом благодаря активной консолидации государства и бизнеса. «Россия — одна из немногих стран, обладающих технологическим суверенитетом, кроме того, доступ к интернету в России — один из самых дешевых в мире», — сказала она.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем выступлении отметил, что Рунет является частью глобальной сети, но при этом мы сумели на своей территории выстроить безопасное и надежное интернет-пространство.

Также в торжественной церемонии открытия RIGF 2024 приняли участие руководитель Секретариата Форума ООН по управлению интернетом Ченгетай Масанго, генеральный директор Исполнительного комитета РСС Алексей Бородин и директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

По многолетней традиции на форуме состоялась церемония вручения награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»). Ежегодно ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, которые внесли заметный вклад в развитие Рунета и глобального интернета. В этом году награду получил Алексей Лукацкий — известный эксперт и евангелист кибербезопасности.

В рабочей программе форума прошло девять сессий, участники которых обсуждали самые актуальные темы современного цифрового пространства: от искусственного интеллекта и экономики данных до воздействия цифровых технологий на окружающую среду и баланса частных и общественных интересов при развитии информационных технологий.

В центре внимания участников форума также оказались проблемы и тенденции в сфере кибербезопасности: изменение вектора фишинга и кибератак, возможности использования ИИ хакерами и мошенниками, проблемы безопасности IoT-устройств, обезличивание данных и использование криптографии для борьбы с утечками, а также возможности защиты персональных данных.

Говоря об инклюзивности как новой реальности, участники обсудили критерии доступности веб-сайтов и мобильных приложений и рассказали о том, какие цифровые продукты и интернет-сервисы разрабатываются в России для пользователей с ограниченными возможностями.

Кроме того, эксперты RIGF 2024 проанализировали ход подготовки текста Глобального цифрового договора и обсудили перспективы IGF как площадки международного сотрудничества и диалога заинтересованных сторон. Они сошлись во мнении, что текущий вариант договора не отвечает интересам России и развивающихся стран, так как многие важные для России поправки не были учтены. И в сложившихся условиях подготовить вариант договора, устраивающий все страны и заинтересованные стороны, к сентябрю этого года будет достаточно сложно.

Итоги форума подвел директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев: «Российский форум по управлению интернетом уже давно зарекомендовал себя одной из самых эффективных площадок для диалога государства, бизнеса, технического сообщества и гражданского общества. Сегодня у нас есть целый ряд мероприятий, отправной точкой для которых стал RIGF: это и спецкурс для молодежи по управлению интернетом, и Летняя школа по управлению интернетом, и наш дискуссионный клуб «Цифровая реальность», и многое другое. Мы будем и дальше развивать их, и уже начинаем готовиться к 15-му Российскому форуму по управлению интернетом в 2025 году».

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