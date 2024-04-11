Что нужно знать о Гагаузии. Инфографика

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии со столицей в городе Комрат. Большую часть его населения составляют гагаузы — тюркоязычный народ, потомки переселенцев с Балканского полуострова.

Гагаузия была сформирована в декабре 1994 года. Она расположена на юго-востоке Молдавии в Буджакской степи. На этих территориях проживают 155,6 тыс. человек, из них 82,1% — гагаузы, 5,1% — болгары, 4,8% — молдаване, 3,8% — русские, 3,2% — украинцы.

В феврале 2014 года состоялся референдум о будущем Гагаузской автономии. Большинство избирателей (98,4%) проголосовали за интеграцию в ЕАЭС, еще 2,5% участников высказались за вступление в Евросоюз.

Руководство автономии выступает против объединения Румынии и Молдавии. Как заявила в апреле 2024 года глава Гагаузии Евгения Гуцул, автономия не желает выходить из состава республики, но «примет меры», если Кишинев сделает выбор в пользу объединения двух государств.