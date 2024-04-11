Собянин сообщил о готовности столичных речных вокзалов к навигации

Оба речных вокзала столицы, Северный и Южный, готовы открыть сезон летней навигации. Об этом рассказал в своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы открыли после реконструкции Южный речной вокзал и запустили два регулярных маршрута речного электротранспорта. В этом году летний сезон навигации откроется 24 апреля, и мы ожидаем, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью», — заявил Сергей Собянин.

В процессе подготовки на речных вокзалах Москвы прошли необходимые подготовительные мероприятия. «Там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады», — рассказал Сергей Собянин.

В 2023 году речной транспорт столицы перевез рекордное количество москвичей и гостей столицы. На круизных теплоходах и прогулочных судах было произведено 2,2 миллиона поездок — это на 22% выше количества перевозок годом ранее.

В текущем году открытие летнего навигационного сезона запланировано на 24 апреля. Столичные власти рассчитывают, что в текущем году речной городской транспорт останется столь же любимым и популярным среди пассажиров.