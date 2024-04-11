На ремонт трассы Казань – Салмачи – Куюки выделили 510 млн рублей

Почти 510 млн рублей выделили на капитальный ремонт трассы Казань – Салмачи – Куюки в Татарстане. «Работы запланированы с км 0+000 — км 2+847 в Пестречинском районе», соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Протяженность ремонтируемого участка составит 2,847 км, он проходит от улиц Овражная и Олимпийская до Никольской церкви. Рабочим предстоит уложить новый асфальт и расширить проезжую часть с 6 до 8 м. С обеих сторон обустроят тротуары шириной 1,5−2,25 м.

По информации InKazan, также планируется переоборудование инженерных коммуникаций и системы искусственного освещения дороги, установка барьеров, перил и дорожных знаков.

Заказчиком работ выступает «Главтатдорстранс». Финансирование поступит из региональной казны. Капремонт надо выполнить до 18 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в трех районах Татарстана планируют реконструировать и построить сети водоснабжения. На эти цели власти направят 130,4 млн рублей.