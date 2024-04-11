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Строительство газопровода завершили в Находке

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Фото: НЗМУ
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В Находке (Приморский край) провели газовую ветку к Находкинскому заводу минеральных удобрений (НЗМУ). Предприятие является основным потребителем газа. Благодаря этому стала возможна газификация города. Об этом губернатору Олегу Кожемяко доложил исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

По его словам, которые приводит ИА PrimaMedia, предприятие будет потреблять более 3 млрд куб. м газа в год. Основная финансовая нагрузка газопровода и затрат «Газпрома» ложится на завод. С концерном подписан 20-летний контракт на поставку газа. Инвестиции окупаются за счет НЗМУ и не перекладываются на население. Таким образом, стала возможна газификация Находки.

В ближайшие два года переведут на газ шесть городских котельных: пять в крупнейших районах города и одну в поселке городского типа Врангель.

Находку газифицируют в несколько этапов. На данный момент завершены проектно-изыскательские работы по котельным. Сначала котельную газифицируют в поселке Врангель, в отопительный период 2025–2026 ее переведут на газ. Об этом рассказал региональный министр энергетики и газоснабжения Андрей Леонтьев.

Агентство уточняет, что пока дома и социальные объекты Находки работают на мазуте и угле.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны, связав «Силу Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Так, объединение этих двух газопроводов является лишь первым этапом, после которого планируется их включение в единую систему газоснабжения страны.

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