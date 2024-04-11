Авиабомбу весом 50 кг нашел пастух в поле под Анапой
Под Анапой во время выпаса коров пастух нашел предмет, похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны. К месту находки оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.
Боеприпас извлекли из земли, вывезли в карьер и взорвали, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону.
Установлено, что боеприпас действительно был авиабомбой ФАБ-50. Ее вес составлял порядка 50 кг. Она пролежала в земле около 80 лет. Авиабомба была изъедена ржавчиной. Боеприпас представлял опасность для окружающих.
Ранее сообщалось, что в польском городе Сухеднюв семья почти 80 лет жила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны. Прибывшие на место полицейские обнаружили авиабомбу весом 50 кг.