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Авиабомбу весом 50 кг нашел пастух в поле под Анапой

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Под Анапой во время выпаса коров пастух нашел предмет, похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны. К месту находки оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Боеприпас извлекли из земли, вывезли в карьер и взорвали, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону.

Установлено, что боеприпас действительно был авиабомбой ФАБ-50. Ее вес составлял порядка 50 кг. Она пролежала в земле около 80 лет. Авиабомба была изъедена ржавчиной. Боеприпас представлял опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что в польском городе Сухеднюв семья почти 80 лет жила в доме, под полом которого лежала авиационная бомба времен Второй мировой войны. Прибывшие на место полицейские обнаружили авиабомбу весом 50 кг.

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