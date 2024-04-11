В Москве запустят короткие программы профессионального обучения для взрослых

В Москве в рамках модернизации системы среднего профобразования запустят короткие программы обучения для взрослых. Как сообщил мэр Сергей Собянин, сейчас для этого формируется инфраструктура.

«На первом этапе был открыт центр «Профессии будущего» — логистический оператор, который формирует потоки на обучение и обеспечивает взаимодействие с работодателями», — написал Собянин в своем личном блоге.

Следующим шагом, по его словам, станет создание в конце этого года учебного центра в особой экономической зоне «Технополис Москва». В состав центра войдут производственно-практические площадки в сферах промышленности, транспорта, строительства, ЖКХ, IT и других.

Всего к 2030 году планируется запустить до 90 коротких программ профессионального обучения взрослых.

Модернизация системы среднего профобразования началась в прошлом году. В ее основе лежат два базовых принципа: актуальность и востребованность (образовательные программы разрабатывают при участии работодателей и профессиональных ассоциаций), а также практикоориентированность (практические занятия составляют не менее 70% от всего времени обучения).

В рамках программы в столичных колледжах создадут 10 тыс. дополнительных мест. Это позволит увеличить число выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные места, примерно в полтора раза — до 30 тыс. человек ежегодно. До конца 2024 года также планируется модернизировать больше 230 существующих и создать порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей.