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Марочко сообщил о росте потерь ВСУ на купянском направлении
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На Украине заявили о повреждении оборудования двух ТЭС
Общество
Уровень воды в Орске за сутки понизился на 14 см
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос на 8 см за ночь
Мир
В МИД РФ предостерегли граждан России от поездок в Израиль и Ливан
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 10 м
Спорт
Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Мир
Загрязненность Сены может помешать проведению Олимпийских игр в Париже
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственных заявлений
Мир
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить противников в случае военного конфликта
Мир
Советник Пушилина предрек провал нового контрнаступления ВСУ
Происшествия
Режим КТО объявлен на части территории Нальчика и Черекского района КБР
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана
Происшествия
Уровень воды реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 32 см

В пригороде Нальчика блокированы боевики, открывшие огонь по силовикам

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