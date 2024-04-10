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Филиал детской стоматологи сдадут в 2024 году в столице Камчатки

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В Петропавловске-Камчатском до конца 2024 года должны сдать дополнительный филиал городской детской стоматологической поликлиники. С просьбой открыть его жители краевой столицы обращались к губернатору Владимиру Солодову.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia, власти решили отдать под эти нужды здание на 10-м км, которое ранее занимала «Камчатфармация». Глава региона потребовал ускорить капитальный ремонт помещений.

В соответствии с проектом площадь стоматологического отделения составит порядка 800 кв. м. Ремонт проводят на средства регионального бюджета. Во второй половине мая проект должны передать на экспертизу. После прохождения госэкспертизы в помещениях начнется ремонт.

Ранее сообщалось, что на Камчатку доставили 11 новых автомобилей скорой помощи. Транспорт для региона был закуплен на средства из федерального бюджета. Обновление парка ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Это позволит более качественно и быстро оказывать медицинскую помощь жителям края.

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