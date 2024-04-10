Оборот аудиокниг в 2024 году вырастет в полтора раза
Оборот аудиокниг в 2024 году вырастет в полтора раза. В 2023-м емкость рынка достигла рекорда: сегмент вырос на 24% в сравнении с 2022 годом. На «Букмейте» количество часов потребления аудиокниг выросло в полтора раза, сообщает телеканал «Известия». В сервисе для чтения электронных книг отметили: уже в марте 80% пользователей хотя бы раз выбирали именно аудиоформат для знакомства с литературой. При этом больше 20% совмещают чтение и прослушивание книг. У сервиса электронных книг «Литреса» 44% выручки от пользователей подписки пришлось именно на аудиоформат. По словам российских книжных площадок, аудиокниги — главный драйвер развития чтения.
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