Доля рубля в расчетах за экспорт России достигла максимума
Рубль стал главной внешнеторговой валютой России. Денежная единица впервые лидирует в расчетах с другими странами. Доля рубля в экспорте РФ — 41,6%, в импорте — 38,1%, сообщает телеканал «Известия». Во внешнеторговых расчетах лидирует сырьевая промышленность. Также важное место занимают энергетика и сельское хозяйство. Москва рассчитывается в рублях со странами Европы и Азии, а также Карибского бассейна и Океании. По словам экспертов, расчеты в нацвалюте существенно снижают санкционное давление.
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