Фальсификат продуктов будут блокировать автоматически
Продажи фальсификата и некачественных продуктов в магазинах будут блокировать автоматически. Уже в конце 2024 года подобную возможность получит Россельхознадзор, сообщает телеканал «Известия».
Ведомство будет приостанавливать покупки, если обнаружит брак в сырье. Например, если речь идет о фальсификате, когда состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке. Это значит, что такой товар невозможно будет пробить на кассе и совершить покупку. Минпромторг и Центр развития перспективных технологий запустят механизм на базе системы маркировки. Сейчас блокировать онлайн-продажи может только Роспотребнадзор.
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