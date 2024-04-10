«Победа» начала летать из Москвы в Анталью два раза в день
Авиакомпания «Победа» увеличила частоту полетов из Москвы в Анталью до двух раз в день на летний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера в среду, 10 апреля.
«В течение всего летнего расписания (до 26 октября 2024 года) «Победа» будет выполнять рейсы по маршруту Москва (Внуково) – Анталья (Турция) дважды в день», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
«Победа» также дважды в день выполняет полеты в Стамбул и в Газипашу (Алания) ежедневно.
С 31 марта 2024 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять ежедневные рейсы из московского аэропорта Домодедово в Стамбул.
Рейсы выполняются на самолетах Airbus A-321. Время в пути составляет четыре часа 50 минут.