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Премьера четвертой части «Бриджит Джонс» состоится 14 февраля 2025 года

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Фото: Global Look Press/Universal Pictures
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Четвертая часть фильма «Бриджит Джонс» выйдет в мировой кинопрокат в феврале 2025 года. Об этом 9 апреля сообщил американский интернет-журнал Deadline.

«Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру и на сервисе Peacock в США в 2025 году», — рассказало издание.

Отмечается, что исполнительница главных ролей в предыдущих частях Рене Зеллвегер уже заключила контракт. За роль в первой части картины она была номинирована на премию «Оскар». Также к своим ролям вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон, также актерский состав пополнят Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

Первая часть картины вышла в 2001 году, далее последовали два сиквела в 2004-м и 2016-м.

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В феврале издание Independent сообщило, что съемки четвертой части фильма начнутся в мае. Кинокартина будет основана на романе Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», вышедшем в 2013 году. Сюжет книги рассказывает о 51-летней матери-одиночке с двумя детьми, которая сидит в соцсетях и активно исследует приложения для знакомств.

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