Сельскохозяйственный рынок с этнодеревней создадут в Петрозаводске
В Петрозаводске (Республика Карелия) намерены создать общественно-культурный, досуговый, торговый и спортивный комплекс, включающий сельскохозяйственный рынок и этнографическую деревню. Об этом республиканский минпромторг сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 10 апреля.
«В этой связи 9 апреля между минпромторгом Карелии и ООО «Карьяла Ивент» было подписано соглашение о намерениях», — говорится в сообщении.
Как объяснил директор компании Дмитрий Макаров, выступающий инициатором проекта, на одном участке появятся крытый сельскохозяйственный рынок, объекты общепита, концертная площадка, спортивная зона и этнографическая деревня, стилизованная в карельском стиле.
Место под строительство и сроки реализации проекта не называются, уточняет ИА «Карелinform».
По словам главы минпромторга республики Дениса Гуркова, места на рынке местным фермерам будут предоставляться на льготных условиях. Предполагается, что комплекс станет местом притяжения не только для туристов, но и для жителей города.