На страже движения

Ежегодно 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором страдают самые различные органы и функции организма. Поэтому пациенты с ним имеют гораздо более низкое качество жизни, чем здоровые люди.

Например, у них наблюдаются различные двигательные нарушения — тремор (дрожание в различных частях тела), замедленность и скованность движений, проблемы с походкой и равновесием. Возможен и ряд вегетативных, сенсорных и нейропсихиатрических расстройств — обоняния, ЖКТ, мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем, а также депрессия и тревога.

Улучшать показатели жизни таких людей, приближая их к показателям здоровых людей, помогает медикаментозная терапия. Она снижает двигательные проявления болезни и нейропсихиатрические симптомы. Вовремя назначенное лечение способствует более быстрой коррекции нейрохимического дисбаланса в головном мозге, запускает и поддерживает процессы компенсации, уменьшает (вплоть до нивелирования) моторные и немоторные симптомы. Возможна не только защита клеток, но и восстановление активности частично поврежденных.

Исследователи неоднократно доказывали, что комплексный терапевтический подход к пациентам с болезнью Паркинсона увеличивает качество их жизни вплоть до 60%. Это в разной степени касается всех показателей качества жизни больного — двигательных функций, эмоционального фона, внимания, памяти, мышления, сна.

Режим приема терапии имеет чрезвычайно важное значение — он предотвращает риск развития нежелательных явлений. Поэтому я настоятельно рекомендую родственникам пациентов контролировать выполнение назначенных врачом рекомендаций.

Также очень важно организовать работу и быт больного. Например, необходимо создать безопасную окружающую среду, чтобы предотвратить возможные травмы у пациентов с нарушениями походки: нужно оснастить дом поручнями, противоскользящими поверхностями, убедиться, что мебель удобна.

Важным аспектом стала и социальная, и психологическая поддержка людей с болезнью Паркинсона. Им нужна помощь, чтобы не прекратить участвовать в общественных мероприятиях, продолжать общаться с родственниками и друзьями. Часто встречи и разговоры с людьми, имеющими аналогичные проблемы, благотворно влияют на психоэмоциональное состояние пациента.

Необходимо проводить и регулярный тренинг познавательных функций с целью предотвращения нарушений памяти — чтение вслух, обсуждение просмотренных фильмов, прочитанных книг, заучивание стихотворений, решение сканвордов, кроссвордов и других задач на развитие мышления и логики. Особое внимание следует уделять и упражнениям на развитие мелкой моторики — лепке из пластилина, глины, рисованию, конструированию из мелких деталей.

Следует уделять огромное внимание и ведению здорового и активного образа жизни. Необходимо принимать пищу небольшими порциями и дробно, по пять-шесть раз в сутки. Важно включать в рацион продукты, усиливающие моторику кишечника. Это, например, хлеб из муки грубого помола, отруби, супы на легком бульоне. Нужно исключить овощи, богатые эфирными маслами (репа, редька, редис, лук, чеснок), грибы, макаронные изделия, яйца, виноградный сок.

Каждый пациент должен контролировать свое артериальное давление и пульс минимум два-три раза в месяц, записывать результаты и предоставлять эти данные врачу при каждом посещении.

Важно соблюдать гигиену сна — установить определенное время отхода ко сну, совершать легкую прогулку перед ним, не употреблять на ночь продукты, оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему, например, кофеиносодержащие напитки.

Пациенту важно стараться вести активный образ жизни и не сокращать двигательную активность. Как показывают научные исследования, поддержание физической активности позволяет затормозить прогрессирование болезни. А реабилитационные мероприятия в дополнение к медикаментозному лечению позволяют увеличивать толерантность к физической нагрузке, улучшить общую мобильность, функцию ходьбы, равновесия и мышечной силы. Доказано, что в среднем у 49–57% пациентов с болезнью Паркинсона, которые прошли 10–12 тренировочных сессий реабилитационного комплекса по тренировке баланса, ходьбы и работы верхних конечностей, улучшаются двигательные функции, растет пройденная дистанция, ширина шага, степень свободы движений плечевого пояса.

Сейчас на рынке лекарственной индустрии используются препараты пролонгированного действия, способные обеспечить длительный эффект — до восьми часов. Есть аппаратные и хирургические методы лечения. А для коррекции резистентного тремора в 2018 году была предложена новая методика — фокусированный ультразвук под контролем МРТ. Постоянные разработка и изучение новых методов лечения болезни Паркинсона позволяют скорректировать и уменьшать дозы препаратов у больных с инвалидизирующими и осложненными формами. И всё это снижает уровень инвалидизации и улучшает качество жизни.

Автор — врач-невролог, кандидат медицинских наук, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России

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