Течения искусства: Политех представил выставку о силе водной стихии

В Москве 11 апреля открывается совместный проект Политехнического музея и Галереи на Елоховском. Экспозиция объединяет музейные редкости и работы 11 художников — от признанных мастеров, таких как Владимир Дубосарский, до восходящих звезд современного искусства. «Известия» оценили задумку и подачу кураторов.

Карты Колчака

В Галерее на Елоховском, что недалеко от метро «Бауманская», открылась любопытная выставка «На дне морском». Посредством современного искусства проект должен рассказать о силе водной стихии, породившей жизнь на Земле. В создании экспозиции принимали участие галерея «Триумф» и Морская спасательная служба.

— Это водолазный костюм, используемый в российском ВМФ и на гражданском флоте, с подводным телефоном, — показывает куратор выставочного проекта Мария Дубодел. — С помощью этой техники водолаз связывается с теми, кто страхует его на судне.

Весь комплект водолазного снаряжения в рабочем состоянии. Оно предназначено для погружения на глубину до 60 м. Еще два года назад в нем под воду опускались водолазы. Они были первыми посетителями выставки. Костюм собран из деталей, относящихся к различным эпохам. Например, медный шлем с завинчивающимся иллюминатором на трех болтах и галоши — дореволюционные. Вес обуви водолаза — 23 кг. А водонепроницаемый резиновый комбинезон сделан в 1970-х. В комплекте даже есть нож в футляре и чугунные и свинцовые утяжелители. Вместе с телефонной станцией и ящиком с воздушной помпой снаряжение водолаза весит 110 кг.

К экспонатам хочется прикоснуться. Но для посетителей на стенах запрещающие знаки — перечеркнутая щупальца осьминога.

Галерея на Елоховском плотно сотрудничает с Политехническим музеем. Из хранилищ Политеха на выставку предоставили несколько исторических экспонатов. Под стеклом можно увидеть: подзорную трубу мореплавателей с 16-кратным увеличением (1942 год), геодезическую астролябию (1831 год), паровую судовую сдвоенную машину с качающимися цилиндрами (1903 год), морской секстант (1950–1970-х годов), шлюпочный компас (1975 год) и подвесной керосиновый судовой фонарь с линзами Френеля, сделанный в конце XIX – начале XX века. Тут же — старинные книги из собрания Сергея Венгерова. Это редкий рукописный экземпляр Атласа 1737 года.

Все эти предметы подчеркивают таинственную морскую атмосферу выставки и размывают границы между прошлым и настоящим, соседствуя с работами современных художников. Мало кому известно, что адмирал Колчак писал еще и географические труды. На выставке представлена книга «Лед Карского и Сибирского морей» с 11 таблицами и 60 рисунками в тексте — из собрания Императорской академии наук.

— Навигационный измерительный инструмент — секстант — используют для определения высоты Солнца и других космических объектов над горизонтом с целью определения географических координат. Другой прибор — астролябию — использовали для определения широт по звездам, — рассказывает Мария Дубодел.

Постсоветская меланхолия в современной реальности

Специально для выставки мэтр современного искусства Владимир Дубосарский написал несколько работ и объединил их в серию «Под водой».

— На картинах художника мы видим атрибуты гламурной жизни, — рассказывает куратор. — Дубосарский переосмыслил глянец и погрузил его под воду. Это напоминает постсоветскую меланхолию в современной реальности. Здесь время течет иначе.

Свои произведения для экспозиции представили: Анастасия Аспарагус, Катя Афонина, Александр Крылов, Си Ло, Павел Ртуе, Артур Самофалов, Александр Сафроненков D-ART'E, Вика Сорокина, Марго Трушина, Дишон Юлдаш.

Работы Кати Афониной выполнены в прикладной манере. Здесь есть зеркало, выполненное из керамики, куда под слой эпоксидной смолы попали разные мелочи из путешествий на моря: подвески, цветы, сувениры, даже любовное письмо, написанное иероглифами. И тут же косметички — непременный атрибут любого путешествия. Они гигантские. Тут и аллюзия на известные бренды, и на былую роскошь. Свои косметички художница выполнила из глины.

Марго Трушина представила свою фантазию на тему морских чудищ. Ими порой становятся пластик или коряги. А материалом для произведения Анастасии Аспарагус стал детский пластилин. Обитателей морского дна можно узнать в тенях, которые отбрасывают ее фигуры. Александр Крылов, работающий с абстракцией, создает из металла броню для своих картин, будто защищая водный мир.

В отдельном зале представлены творения Вики Сорокиной. В центральной инсталляции «Синяя слеза с малиновой розой» посетители увидят огромные эпоксидные капли, в которых, если приглядеться, можно различить детские игрушки — собачки, кошечки, лебеди, овечки. Это слезы художницы по детству. Они, как вода, смоют всё былое.

Авторы размышляли о многослойном, многомерном и многообразном мире воды, выражая идеи через живопись, скульптуру и инсталляции. В своих работах они использовали камень, глину, стекло, пластик, смолу, силикон, металл и даже воздушный пластилин. Зрителям предстоит сделать множество открытий. Выставка открыта до 19 мая.