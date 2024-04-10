В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого

В городе Чехов в Подмосковье ищут подозреваемого, который сбежал от силовиков. Об этом сообщает Telegram‑канал «112».

Предварительно, речь идет о Сергее С. 1976 года рождения. Он может быть вооружен.

В городе введен план «Сирена», в поисках мужчины задействованы все подразделения. Подробности случившегося выясняются.

Ранее, 1 апреля, банда серийных воров-домушников попыталась сбежать от полицейских во время погони. Один из полицейских, попытавшись им помешать, оказался на капоте автомобиля. Он разбил лобовое стекло машины и требовал остановить ее, но преступники игнорировали это. Полицейский проехал на капоте 1,5 км, а потом упал на дорогу. Злоумышленников позже задержали.