Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом 10 апреля говорится в сообщении на сайте Театра сатиры.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — отметили там.

Похороны пройдут после 12:00.

Ширвиндт умер 15 марта в больнице в возрасте 89 лет. Прощание с ним прошло 18 марта в Театре сатиры. В ходе мероприятия народная артистка РФ Вера Алентова отметила особый талант актера, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал Ширвиндта человеком с большой буквы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером. Он отметил, что артист посвятил себя служению искусству, работал с полнейшей отдачей и демонстрировал открытость и доброжелательность в отношениях с коллегами, учениками и поклонниками.