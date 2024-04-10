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В Красноярском крае благоустроят 137 дворовых территорий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Красноярском крае в 2024 году планируют благоустроить 109 дворов. Обновление территорий пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

Обновление дворов, в частности, коснется Канска, Красноярска, Минусинска, Назарово, Ужура, Норильска, Дивногорска, Енисейска, Сосновоборска и нескольких поселков. Также благодаря краевой программе 28 дворов отремонтируют в Богучанском, Ачинском, Козульском, Казанчинском и других районах.

По минимальному перечню отремонтируют тротуары, дороги и дворовые проезды, установят системы освещения, поставят скамейки и урны. В дополнительный перечень войдут работы, исходя из пожеланий местный жителей. Например, обустроить пешеходные дорожки или детские и спортивные площадки.

По информации ИА KrasnoyarskMedia, работы выполняются за счет бюджетов всех уровней. Обязательное условие — софинансирование жителями от 2 до 20 % от стоимости ремонта. Кроме того, дом не должен быть признан аварийным.

Ранее в марте сообщалось, что около 3 млрд рублей направят на ремонт дорог в Красноярском крае в 2024 году. Уже объявлены торги на проведение работ в 22 районах и девяти городах.

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