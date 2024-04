Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменили

Спин-офф сериала «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011–2019), центральным персонажем которого должен был стать Джон Сноу, отменили. Об этом 10 апреля сообщил портал Screen Rant.

В интервью актер Кит Харингтон, сыгравший героя, рассказал, что в настоящий момент съемки не планируются, поскольку не удалось найти подходящую историю, которая бы всех взволновала.

«Поэтому мы решили пока отложить в сторону ее реализацию. Возможно, в будущем мы к этому вернемся, но в данный момент – нет», — отметил он.

В феврале 2024 года журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник сообщил, что американская телекомпания HBO возобновила работу над приквелом к «Игре престолов». Он получит название «Завоевание Эйгона» (Aegon’s Conquest). Сюжет будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном, а также его сестрам-женам Рейнис и Висенье и их драконам. Зрителям покажут события, предшествующие тем, что отражены в первом приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона» (House of the Dragon).