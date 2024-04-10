Карта спецоперации на Украине 10 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 апреля можно в материале «Известий».

На купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 20 человек, а также технику. На донецком направлении ВС РФ отразили четыре контратаки. Противник потерял более 350 солдат, а также два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

Кроме того, на авдеевском направлении российские военные улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак. ВСУ понесли потери в виде 395 военных. Были уничтожены три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика». На южнодонецком направлении отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 115 человек. При этом на херсонском направлении потери ВСУ составили до 65-тивоеннослужащих.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-миллиметровыми гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20 089 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 741 танк и другие боевые бронированные машины, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 852 единицы специальной военной автомобильной техники.