Новый мост через Черную речку в Петербурге построят ко Дню города

Строительство нового моста через Черную речку в Санкт-Петербурге может завершиться ко Дню города. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на руководителя «Дирекции транспортного строительства» Евгения Варова.

Протяженность конструкции составит чуть больше 39 м, ширина — 17,3 м. Движение по мосту будет организовано по двум полосам, также планируется обустройство тротуаров. Переправа должна повысить транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной.

«В этом году мы завершаем строительство нового моста через Чёрную речку. Ко Дню города планируем ввести этот объект, уже новый построенный мост в Петербурге», — отметил Варов.

Кроме того, продолжается строительство Большого Смоленского моста. Два отряда работают с двух берегов. Объект обеспечен всей необходимой техникой.

Ранее сообщалось, что в Липецке началась работа над проектом строительства нового моста, который свяжет улицу Гагарина и Боевой проезд. Объект повысит транспортную доступность района Опытной станции.