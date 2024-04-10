Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Наука и техника
Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменен
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Происшествия
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта
Мир
Жители столицы Гагаузии вышли на протесты во время визита Санду
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м
Политика
В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Фридмана
Мир
Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве
Мир
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации
Экономика
Набиуллина заявила о росте экономики РФ высокими темпами
Общество
Файзуллин потребовал ускорить начало работы комиссий по оценке ущерба в Орске
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Общество
Более 800 иностранцев выдворят из России после рейдов в Москве
Общество
В Кремле заявили о постоянном контроле Путиным ситуации с паводками
Общество
МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store

Новый мост через Черную речку в Петербурге построят ко Дню города

0
Фото: Пресс-служба КРТИ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство нового моста через Черную речку в Санкт-Петербурге может завершиться ко Дню города. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на руководителя «Дирекции транспортного строительства» Евгения Варова.

Протяженность конструкции составит чуть больше 39 м, ширина — 17,3 м. Движение по мосту будет организовано по двум полосам, также планируется обустройство тротуаров. Переправа должна повысить транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной.

«В этом году мы завершаем строительство нового моста через Чёрную речку. Ко Дню города планируем ввести этот объект, уже новый построенный мост в Петербурге», — отметил Варов.

Кроме того, продолжается строительство Большого Смоленского моста. Два отряда работают с двух берегов. Объект обеспечен всей необходимой техникой.

Ранее сообщалось, что в Липецке началась работа над проектом строительства нового моста, который свяжет улицу Гагарина и Боевой проезд. Объект повысит транспортную доступность района Опытной станции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024