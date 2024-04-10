В Банке ДОМ.РФ назвали основные тренды на рынке жилья

На российском жилищном рынке сейчас нет признаков формирования «пузырей», заметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Выступая на конференции РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0», он обратил внимание, что в прошлом году было выдано рекордное число ипотечных кредитов — более 2 млн, и этот спрос не был спекулятивным.

По результатам совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, около 60-70% россиян берут ипотеку на квартиру для улучшения своих жилищных условий и менее 10% делают это с инвестиционными и спекулятивными целями.

По словам Федорко, существенно растет доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. «В прошлом году ипотеки на ИЖС выдано около 15%. Годом ранее — менее 7%. Сейчас по результатам первого квартала уже почти четверть всей выданной ипотеки — это кредиты на индивидуальные дома. Это совершенно новый сегмент рынка, который получил свое развитие буквально за последние несколько лет», — добавил председатель правления банка.

Он прогнозирует, что в этом году ожидается охлаждение ипотечного рынка — выдачи могут сократиться на 30-40%. Однако высокий объем продаж текущих проектов и накопленная прибыль прошлого года позволят ему пережить период сниженного спроса. «За первый квартал начато строительство около 11 млн кв. метров нового жилья. В целом в стройке сейчас находится около 108 млн кв. метров, это рекордный объем для нашей страны», — отметил эксперт.

По словам Федорко, в стабильных условиях уровень распроданности жилья к уровню строительной готовности должен находиться на уровне 70%, сейчас этот показатель составляет 80%. «Это хороший задел и фактор устойчивости на период возможного охлаждения рынка для застройщиков», — подчеркнул он.

Руководитель банка добавил, что в прошлом году доля ипотеки в ВВП составила 11%, и это значительно меньше, чем во многих государствах с развитой экономикой и в развивающихся странах. «Нам есть куда расти. При этом мы видим, что что в структуре задолженности населения ипотека стала занимать больше 50%. Это здоровая тенденция», — считает он.