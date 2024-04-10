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В Банке ДОМ.РФ назвали основные тренды на рынке жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На российском жилищном рынке сейчас нет признаков формирования «пузырей», заметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Выступая на конференции РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0», он обратил внимание, что в прошлом году было выдано рекордное число ипотечных кредитов — более 2 млн, и этот спрос не был спекулятивным.

По результатам совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, около 60-70% россиян берут ипотеку на квартиру для улучшения своих жилищных условий и менее 10% делают это с инвестиционными и спекулятивными целями.

По словам Федорко, существенно растет доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. «В прошлом году ипотеки на ИЖС выдано около 15%. Годом ранее — менее 7%. Сейчас по результатам первого квартала уже почти четверть всей выданной ипотеки — это кредиты на индивидуальные дома. Это совершенно новый сегмент рынка, который получил свое развитие буквально за последние несколько лет», — добавил председатель правления банка.

Он прогнозирует, что в этом году ожидается охлаждение ипотечного рынка — выдачи могут сократиться на 30-40%. Однако высокий объем продаж текущих проектов и накопленная прибыль прошлого года позволят ему пережить период сниженного спроса. «За первый квартал начато строительство около 11 млн кв. метров нового жилья. В целом в стройке сейчас находится около 108 млн кв. метров, это рекордный объем для нашей страны», — отметил эксперт.

По словам Федорко, в стабильных условиях уровень распроданности жилья к уровню строительной готовности должен находиться на уровне 70%, сейчас этот показатель составляет 80%. «Это хороший задел и фактор устойчивости на период возможного охлаждения рынка для застройщиков», — подчеркнул он.

Руководитель банка добавил, что в прошлом году доля ипотеки в ВВП составила 11%, и это значительно меньше, чем во многих государствах с развитой экономикой и в развивающихся странах. «Нам есть куда расти. При этом мы видим, что что в структуре задолженности населения ипотека стала занимать больше 50%. Это здоровая тенденция», — считает он.

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