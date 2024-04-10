Эксперт назвал шаги для выгодной сдачи квартиры

Для выгодной сдачи квартиры сперва нужно ее освободить от личных вещей, неудачной или устаревшей мебели, отметил 10 апреля ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«В идеале сделать генеральную уборку. Если есть необходимость заменить какую-то мебель, сейчас есть современная дешевая мебель, которая выглядит и смотрится хорошо. Если ремонт достаточно старый, сильно к цене прибавит косметический ремонт, можно где-то переклеить обои, что-то где-то перекрасить, и квартира приобретет уже другой вид и будет смотреться намного свежее», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Далее нужно разместить объявление об аренде, прикрепив в него планировку квартиры. Также можно сделать видеообзор квартиры.

«Третий шаг — в идеале избежать арендаторов с маленькими детьми и животными, потому что при любом раскладе в этом случае пострадает ремонт», — посоветовал эксперт.

Ракута добавил, что обязательно нужно заключить договор аренды, взять паспортные данные у всех, кто будет проживать в квартире. Также брокер посоветовал посещать жильцов раз в месяц.

Ранее, 5 марта, интерьерная компания Mr.Doors сообщила со ссылкой на исследование, что 87% опрошенных россиян предпочитают арендовать недвижимость с мебелью. В компании отметили запрос арендодателей на более дорогую, долговечную мебель, хотя раньше они стремились обставить квартиры чем-то простым и дешевым.