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На Камчатке спасатели на вертолете эвакуировали заболевших в походе туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Камчатском крае спасатели на вертолете эвакуировали группу заболевших в походе туристов, сообщает 10 апреля пресс-служба регионального МЧС РФ.

Зарегистрированная у спасателей группа из семи туристов совершала лыжный спортивный поход пятой категории сложности из поселка Палана в поселок Ключи. Однако во время движения по маршруту несколько человек заболели и не смогли продолжить поход, после чего запросили эвакуацию.

«На помощь туристам вылетел вертолет Камчатского авиационного предприятия с сотрудниками Карагинского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и медиками на борту», — сообщили в пресс-службе.

Одновременно с ними из Паланы выдвинулась наземная группа, в которую вошли спасатели МЧС РФ, медики и волонтеры. Из-за сложного рельефа и погодных условий вертолет приземлился в нескольких километрах от туристов, часть пути спасателям пришлось преодолеть пешком.

«Медики осмотрели людей, а спасатели помогли им погрузиться в вертолет, после чего пострадавших транспортировали в городской округ поселок Палана», — говорится в сообщении.

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11 февраля сообщалось, что на Эльбрусе спасатели МЧС РФ помогли двум альпинистам спуститься на станцию высокогорной базы Гара-Баши. Альпинисты запросили помощь, находясь на высоте 5 тыс. м, менее чем в 1 км от вершины. Спасатели в составе девяти человек и двух единиц техники помогли туристам спуститься на отметку 3850 м.

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