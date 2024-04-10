Вершинин рассказал о давлении на защищавших РФ адвокатов в суде ООН

При рассмотрении исков Украины против России в Международном суде ООН на российских дипломатов и юристов оказывалось большое давление со стороны Киева и Запада, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«На нашу команду юристов было оказано огромное давление: некоторые попали на печально известный сайт «Миротворец», других запугивали западными санкциями. К сожалению, ряд нанятых нами адвокатов — как иностранных, так и российских — не выдержал этого давления и дезертировал. Нам пришлось собирать новую команду», — рассказал он.

России удалось найти новых специалистов в сжатые сроки, отметил дипломат.

«Эти усилия оправдались — география нашей команды пополнилась видными экспертами из Китая, Ирана, Республики Конго, Перу, Великобритании», — уточнил Сергей Вершинин.

По его словам, на финальных слушаниях в Гааге в июне 2023 года российская делегация «убедительно раскатала» оппонентов, где ей «противостояли американские и европейские юристы во главе с бывшим начальником юридической службы Госдепартамента США».

31 января Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в Донбассе и Крыму.

2 февраля Международный суд заявил, что не имеет компетенции принимать решения, касающиеся применения Конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что использование Россией силы во время СВО, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречат этому документу.

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