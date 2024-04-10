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Вершинин рассказал о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Международный суд ООН не признал Россию спонсором терроризма, что сорвало план Запада использовать его решение для введения новых санкций, включая конфискацию российских замороженных активов, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Суд отклонил практически все обвинения, выдвинутые Киевом. Самое главное — суд отказался признать Россию спонсором терроризма и прямо указал, что ДНР и ЛНР — не террористические организации. Это сорвало план Запада использовать вердикт суда для введения против нашей страны новых рестрикций, включая конфискацию ее замороженных активов», — сказал он.

Кроме того, по его словам, был развеян миф о якобы антитеррористической операции Киева в Донбассе.

«Никаких террористов там, конечно, не было, а войска майданного режима вели войну против обычного гражданского населения, не поддержавшего госпереворот в Киеве», — добавил дипломат.

2 февраля Международный суд ООН заявил, что не имеет компетенции принимать решения, касающиеся применения Конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что использование Россией силы во время СВО, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречат этому документу.

31 января Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в Донбассе и Крыму.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе»

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